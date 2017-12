Lo que no se dice en el anuncio del embarazo de KhloÃ© Kardashian

22 dic 2017

En menos de 24 horas, el post de Instagram en el que Khloé Kardashian y Tristan Thompson anunciaron su próxima paternidad ha logrado casi 8 millones de 'likes'. Había ganas de un reconocimiento oficial de un secreto a voces y que se hiciera a través de una foto colgada en las redes sociales no deja de ser sintomático: hasta el momento, todos los grandes anuncios de la familia Kardashian se han hecho a través de 'Keeping Up with the Kardashian', el 'reality show' al que toda la familia debe fama y fortuna.

Para explorar más detalles significativos de este inesperado movimiento de Khloé, la revista Cosmopolitan ha recurrido a dos expertas en lenguaje corporal con más de 40 años de experiencia a sus espaldas para que analicen y revelen detalles que nos puedan pasar inadvertidos al común de las mortales. Sus comentarios son jugosísimos.