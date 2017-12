Charlotte Vega: "Trabajar con Amenábar ha sido mi gordo de la Lotería"

23 dic 2017

Es la chica de la que todo el mundo habla, la protagonista del anuncio de la Lotería, un clásico de la Navidad que este año mezcla el amor y la ciencia ficción. Pero que nadie crea que llega, como la chica del spot, caída del cielo. A sus 23 años, esta madrileña con raíces británicas y criada en Sitges, construye desde su casa cerca del mar una carrera internacional. La conocimos en 'El secreto de Puente Viejo' y la vimos después en 'Refugiados', 'Velvet' y en 'Lo que escondían sus ojos'. Más recientemente presentó The Lodgers, una película irlandesa de terror gótico y tiene dos más en cartelera: 'American Assassin', una de acción en la que comparte créditos con Michael Keaton, y 'La librería', un drama dirigido por Isabel Coixet.

Mujerhoy En el anuncio encuentra el amor y le toca la lotería... ¡Eso sí es tener suerte!

Charlotte Vega Es una historia muy bonita y diferente a lo que se ha hecho otros años, con argumento de ciencia ficción y un mensaje muy especial. Yo lo he vivido como una oportunidad de trabajar con un gran director como Alejandro Amenábar y de aprender de él. Esa ha sido mi lotería, ¡me ha tocado el gordo!

Mujerhoy ¿Cree en la suerte?

Charlotte Vega Creo más en el karma, no tanto en que las cosas pasen porque sí, por un golpe de fortuna sino en nuestra capacidad de guiar a la suerte con nuestras acciones.

Mujerhoy ¿Y es de las que ama o aborrece las navidades?

Charlotte Vega ¡Me encantan! No entiendo esa actitud tan grinch de odiarla y pensar que solo consiste en gastar y comprar. Todo depende de cómo se lo tome cada uno. A mí lo que me gusta es estar con mi familia. Mi abuela viene de Inglaterra y lo celebramos muy british, porque mis padres son ingleses; así que cocinamos el pavo, aunque yo no lo como, y hacemos también un nut roast, que es una receta a base de frutos secos y la casa se llena de esos olores navideños. Tenemos la costumbre de dar un paseo por la playa y me gustan ese tipo de tradiciones, la música navideña y ver Love actually un montón de veces… Me encanta cuando llega la época en que puedes verla todas las semanas.

Mujerhoy ¿La mezcla de raíces siempre suma?

Charlotte Vega Yo creo que sí; criarte con una mezcla de culturas, incluso siendo las dos europeas, te da otra forma de ver las cosas, una mente más abierta ante la vida. Criarte con dos idiomas también dicen que organiza el cerebro de otra manera, yo lo agradezco mucho.

Mujerhoy En su currículum también hay de todo. En los últimos meses ha estrenado un drama, un thriller de acción y un cuento de terror. ¿Huye del encasillamiento?

Charlotte Vega Intento hacer cosas diferentes porque estoy empezando en esto y me gustaría probar con todo tipo de géneros y de personajes. Pero a quién voy a engañar, tampoco estoy en un punto en el que pueda decidir que quiero hacer esto o lo otro porque es lo que me apetece. Intento ser inteligente con mis decisiones, pero no soy Angelina Jolie, así que soy consciente de que hay veces que hay que ceder y hacer lo que te llega.

Mujerhoy ¿Está haciendo el tipo de cine que le gusta ver?

Charlotte Vega Pues el otro día vi La librería y pensé justamente eso, que ese es el cine que a mí me gusta. Y tengo un papelito súper chiquitito, pero es una película preciosa. Va sobre una mujer muy valiente que lucha contra todo un pueblo y es una historia muy esperanzadora, pero que también te hace sentir rabia e impotencia… Es una montaña rusa de emociones y, sí, definitivamente es el cine que me gusta.

Mujerhoy Es el tercer trabajo que hace con Isabel Coixet. ¿Qué es lo que les atrae tanto a la una de la otra?

Charlotte Vega No sé qué es lo que le gusta a ella de mí, pero a mí de ella me encanta todo: cómo trabaja, su pasión, su lucha. Ella nos contaba que se identifica mucho con el personaje de La librería, porque se enfrenta a lo mismo que la protagonista cada día, a que le digan no, a querer sacar un proyecto adelante y encontrarse con tantos obstáculos que tarda siete años en hacer la película que quiere. Ser directora es muy complicado, mucho más que ser director; me parece admirable esa dedicación, esa pasión y esa lucha.

Mujerhoy También es exigente a la hora de elegir la ropa. Toda la moda que lleva es sostenible, ¿por qué le parece importante?

Charlotte Vega Esto no es de siempre, estoy aprendiendo. Es algo sobre lo que me voy informando y cada vez me cuesta más comprar ropa convencional, sí. Sobre todo por lo que implica: trabajo infantil, condiciones de semiesclavitud, con jornadas de 14 a 20 horas, sin medidas de seguridad… Y por el medioambiente también. En China, por ejemplo, hasta un 70% de los ríos y embalses están contaminados por culpa de las fábricas.

Intento ser inteligente con mis decisiones, pero a veces hay que hacer lo que llega". Charlotte Vega

Mujerhoy ¿No todo vale?

Charlotte Vega Para mí no. Nos hemos acostumbrado a encontrar muy fácilmente una gran variedad de ropa a muy bajo precio y no pensamos de dónde viene ni lo que hay detrás de esas prendas. Yo empecé a ver que esa ropa estaba manchada de sangre para mí; no podía aceptar que estaba comprando una prenda que, de alguna manera, había causado sufrimiento.

Mujerhoy ¿Qué mira en la etiqueta antes de elegir una prenda?

Charlotte Vega Lo importante para mí es de dónde viene. Prefiero la moda hecha aquí, made in Spain, y si no, al menos fabricada en Europa. También conozco marcas de ropa hecha por ejemplo en Guatemala y en México, con garantía de las condiciones de trabajo y de comercio justo. Es fácil, hay muchas opciones.

Mujerhoy ¿Y que estilo prefiere?

Charlotte Vega Me gustan los clásicos, tener prendas que te duren 10 años o más. También me encanta la ropa de segunda mano y encontrar prendas de mi madre, de mi abuela, o mi bisabuela y reciclarlas. Me atrae la moda pero no estoy obsesionada por seguir las tendencias. Prefiero la ropa antigua, vintage, encontrarme cosas de los años 80 y reciclarlas. Eso me gusta más que las tendencias nuevas. Yo veo fotos de mi madre y de mi abuela y me encanta cómo vestían, con los hombros grandes marcados, esos colores, los peinados…