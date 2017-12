24 dic 2017 Pilar ortega

Mientras cenamos con la familia, cantamos villancicos, intercambiamos regalos y brindamos por la felicidad, hay quien está a nuestro servicio, para que, en caso de necesidad, tengamos a mano un médico que resuelva una urgencia, una grúa que traslade el vehículo averiado, un bombero que apague un fuego… o un avión que nos lleve a casa.

No son pocos los escenarios donde las fiestas transcurren de otro modo. Los que allí trabajan han de separarse de su familia y en estos días las ausencias brillan más. Siempre hay un momento para sumar confi dencias, transmitirse buenos deseos y estrechar lazos con los compañeros, pero ninguno baja la guardia. Pasará la Navidad y la experiencia se repetirá el día 31 de diciembre. Volverán las guardias, como durante el resto del año. Aunque las de estos días duelen más.

1. GEMA ROJAS HERRADÓN

Subdirectora y responsable del Centro de Gestión Aeroportuaria del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La Nochebuena más gratificante de Gema Rojas (Madrid, 1975) la pasó en su puesto. El vuelo con destino a Zúrich estaba preparado para el despegue, pero surgió una incidencia: una ambulancia iba de camino con un órgano vital para un trasplante, que debía ir en aquel avión. El tiempo se le hizo interminable; temía la reacción de los pasajeros, deseosos de llegar a casa, y desconocía la decisión final de la Torre de Control. “Había que poner mucho en la balanza, pero la prioridad siempre es la vida. Y cuando apareció la ambulancia, todos gritamos”.

El aeropuerto no descansa, no se te puede pasar ni una." Gema Rojas

Desde que era niña, Gema iba todos los domingos a un descampado que hoy forma parte de la pista 32 derecha de la T-4. A su padre le fascinaban los aviones y se llevaba a la esposa y a la hija cada domingo, a ver su vuelo mientras escuchaban Carrusel deportivo. Algo de aquella pasión le transmitió, porque, cuando eligió carrera, ella lo tuvo claro: sería ingeniera aeronáutica. Hoy es una de las responsables del aeropuerto en tiempo real y controla el engranaje de esta “ciudad” en la que surgen multitud de incidencias que debe resolver con celeridad: “El aeropuerto no descansa en Navidad y no se te puede pasar ni una. El día 24 hay reencuentros muy emotivos. Para mí, los más bonitos son los de los chicos que estudian fuera y se pasan el curso sin ver a su familia. Ves lagrimones tremendos”.

Este año, no pasará la noche de Reyes con sus hijos de seis y ocho años, pero sí disfrutará de la Navidad con sus abuelos, casi centenarios: “Otros años me entristecía no estar, porque pensaba que podría ser la última con ellos”.

2. ESTÍBALIZ PALMA VARONA

Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía en Pozuelo de Alarcón.

A Estíbaliz le ha tocado levantarse de la mesa muchas veces en Navidad. “Un año, mientras preparaba la cena, interceptaron cientos de kilos de cocaína y mis cuñados y hermanos tuvieron que ocuparse. Y un Año Nuevo que prometía ser tranquilo se produjeron casi al tiempo cuatro suicidios y varios heridos de bala. He pasado cuatro nochebuenas seguidas fuera de casa, pero estoy acostumbrada”. El trabajo, asegura, se complica por un factor clave: el alcohol. “La violencia doméstica se dispara en Nochebuena y el vandalismo se impone en la calle en Nochevieja”.

La gente se siente más tranquila al vernos". Estíbaliz palma

Antes de llevar el timón de la Comisaría de Pozuelo, trabajó en la Brigada de Extranjería y fue jefa del Gabinete de Prensa, hasta llegar a ser jefa de Seguridad Ciudadana y responsable de Policía Nacional en el distrito de Salamanca. “Me encanta mi profesión. Mi hija tiene 17 años y quiere ser policía. Mi hijo, de 15, prefiere ser militar. Soy una de las 22 mujeres comisarias de un total de 251. Somos pocas, porque la incorporación de la mujer fue en 1986 y se exige antigüedad para optar a ascensos”.

Este año, despedirá el año en Bilbao y delegará su responsabilidad en Laura, inspectora jefa. Hasta entonces, velará por la seguridad de los 80.000 ciudadanos de Pozuelo y la población flotante que llega a los complejos de ocio y centros comerciales. “No hay que olvidar que seguimos con nivel de alerta 4".

3. CRISTINA ROSADO

Directora médica del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid).

“Te sientes desfallecer porque no tienes ni un minuto de descanso. Es un no parar. No faltan los accidentes, las dolencias estomacales, los problemas cardiacos… Y hay que atender todo con rapidez. Las peores guardias de mi vida las he vivido en Navidad en Urgencias”. Lo dice Cristina Rosado, responsable desde hace dos meses de la dirección médica del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que ha sido jefa de Admisión de este centro. “Tengo un largo historial de jornadas navideñas: he contabilizado más de 10 días de Navidad consecutivos, parece que estoy abonada a la guardia del 25 de diciembre”.

Las peores guardias de mi vida las he vivido en Navidad" Cristina rosado

Las plantas del hospital suelen estar más tranquilas porque se dan muchas altas de 24 horas. “Los enfermos que se quedan tienen un trato especial. Hay familias enteras que se trasladan aquí y hacemos la vista gorda, aunque abarroten la habitación, porque quieren compartir la noche juntos. Y te agradecen mucho que les acompañes. Esos días son muy emotivos, porque hay enfermedades de por medio. Y hasta los compañeros construimos lazos muy estrechos”, sentencia. Cada Navidad, los profesionales del Rey Juan Carlos participan en un concurso de decoración y en otro de cocina. Y una vez que el jurado hace su veredicto, las viandas se comparten para celebrarlo.

¿Una anécdota? El año pasado Cristina programó sus vacaciones para esquiar y, nada más llegar, se sintió indispuesta. Tuvo que ir a Urgencias y acabó siendo intervenida de una isquemia intestinal. “En casa del herrero, cuchillo de palo: fui una de esas personas que necesitó a profesionales de guardia. Pero este año volveré y todo saldrá bien”. ¿Y un deseo? “Que nadie necesite del servicio de Urgencias en Navidad. Estaría muy bien que no tuviéramos trabajo, pero, desgraciadamente, es así".

4. ANIKKA COLL

Jefa de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

“Durante las navidades no se puede bajar la guardia ni un segundo, porque los accidentes y el fuego no se programan”. Lo dice Annika Coll, jefa de Bomberos de la Comunidad de Madrid desde 2015. Todavía recuerda la alarma que tuvo que atender una Nochebuena, cuando era jefa del Parque de Arganda: “Fui a felicitar las Pascuas y surgió un aviso por un accidente de tráfico. Todo apuntaba a que las víctimas iban a tener una noche muy triste, pero salieron bien del coche. Nunca olvidaré la sensación de ser Papá Noel”.

Los accidentes y el fuego no se programan". Annika coll

Para Annika, su segunda familia está en el parque, cuando toca trabajar en Navidad. “Se cocina allí, hay ambiente festivo, tomamos cordero, pavo, marisco… Eso sí, ni una gota de alcohol”. Sin embargo, no siempre es posible disfrutar con los compañeros porque suenan las sirenas. Es un tiempo de alerta especial por el uso de las chimeneas, los petardos y la incorporación a la carretera de gente que no suele conducir. “En Nochevieja hay muchos incendios de contenedores e incidencias por vandalismo”.

“Pagaría por ser bombero, es el trabajo más bonito del mundo”, dice Annika, que estudió Arquitectura. En 2007 se implicó en el equipo de respuesta inmediata en grandes catástrofes (ERICAM), con el que ha colaborado en los incendios forestales de Portugal y Galicia, y en los terremotos de Haití, Chile y Ecuador. “Lo hacemos de manera altruista, nos la jugamos por gente desconocida”.

De padre catalán y madre sueca, le encanta decorar su casa y cocinar recetas nórdicas: su casa se impregna del olor de la canela, el jengibre y el clavo. “Me encantan las navidades blancas. Por eso, voy a Suecia cuando puedo. Pero este año toca Madrid”.

5. JUDITH CASTAÑEDA RAMOS

Empresaria de pesacado Mercamadrid

De los 173 empresarios del Mercado del Pescado de Mercamadrid, solo cinco son mujeres. Judith es la más joven del complejo mayorista, el “puerto más grande de España y el segundo del mundo”. Tiene 38 años y hace 20 fundó Istopesca, con su hermano Antonio. “La víspera de Nochebuena siempre la recuerdo con mucho frío: se te congela hasta el alma por las horas y por estar a tres grados bajo cero”, dice mientras prepara los pedidos de cangrejo real noruego, su especialidad.

A veces hay que trabajar 20 horas y dormir en el coche". Judith castañeda ramos

En Mercamadrid, se trabaja a contrarreloj y eso lo sabe bien Judith, que vivió como una pesadilla el retraso de un camión procedente de Noruega con 1.000 kilos de rape comprometidos con restaurantes y distribuidores para Nochebuena. “La nieve cortó la carretera, pero media hora antes de cerrar, llegó",

Durante esta campaña, se multiplica por cuatro el consumo de pescado blanco y marisco. “Para que las mesas estén surtidas, el sacrificio es inmenso. A veces hay que dormir en el coche y trabajar 20 horas. Sin embargo, hay alegría porque es época de mucha venta”, sentencia Judith, que recuerda el olor a pescado desde que nació: “Mi padre tuvo empresa en Mercamadrid y, cuando yo era adolescente, me pedía que hablara en inglés con productores de Alaska para comprar salmón”. Su hijo Alejandro, de seis años, quiere seguir la tradición.

Cuando los puestos se vacían al alba del día 24, llega la hora de brindar con sus 12 empleados porque la tarea ha terminado... hasta la víspera de fin de año.

6. VIRGINIA MUÑOZ ARENAS

Coordinadora del call center del RACE.

¿Qué ocurre si se descarga la batería del coche en Nochebuena? ¿Y si extraviamos las llaves? ¿Y si pinchamos? De estas y otras incidencias se ocupaVirginia Muñoz. Tiene 42 años y es la coordinadora del call center de Madrid de esta empresa de apoyo al automovilista, que también gestiona la atención médica fuera de la residencia, búsqueda de equipajes... “Recuerdo la angustia de unos padres que llamaron desde Canarias antes de Navidad. Su hija se hirió al atravesar una puerta de cristal de un hotel y no les dejaron volar porque tenía niveles de hemoglobina bajos por la pérdida de sangre. Nos movilizamos para que le pusieran una transfusión y pudiera volar en Nochebuena”.

Virginia gestiona el apoyo a los clientes: grúas, taxis... “Tenemos 276 agentes, pero en Navidad ampliamos la plantilla un 20% porque hay más incidencias y tenemos que atender las 24 horas”. En estos días, en la oficina encuentra el cariño que no puede compartir con su familia. “No es fácil estar fuera de casa si tienes una niña de dos años, como yo, pero intentamos arroparnos. Y en Nochevieja tomamos las uvas, y si no podemos reunirnos todos, se hace otro turno con la hora canaria”.

Dando apoyo a los más necesitados

Hay colectivos que ponen mucho corazón en estas fiestas. Son los trabajadores que atienden y acompañan a familias y personas en riesgo de exclusión social y que contribuyen con su trabajo, a veces voluntario, a que el mundo sea mejor. Personas sin hogar, refugiados, vagabundos, prostitutas, drogadictos, inmigrantes que llegan en patera… Todos encuentran su apoyo solidario y entusiasta. Nuestras protagonistas son las que otorgan todo su sentido a la Navidad

7. ROSALÍA PORTELA

Subidrectora del servicio de Vivienda de Cáritas Madrid

”Muchos colaboradores nos hemos llevado a personas en situación de exclusión social a nuestra casa, para que no se quedaran solas”, subraya Rosalía Portela, que gestiona 508 viviendas ocupadas por familias y personas sin recursos. La mayoría son familias monoparentales, la mitad son nacionales y la otra mitad, extranjeras.

Hasta quien no tiene te ofrece algo". rosalía portela

“Navidad es siempre en Cáritas. Pero en estas fechas, ponemos un plus de acompañamiento y procuramos que nadie se quede solo. Tenemos un equipo de 300 voluntarios. Ponemos belenes y árboles de Navidad en las casas, programamos actividades, buscamos regalos para los niños… Intentamos que se imponga la alegría”.

Su equipo se siente muy afortunado con las muestras de agradecimiento que recibe: “Es conmovedor. Te hacen bizcochos, cuscús… Hasta las personas que no tienen nada, tienen algo que ofrecerte. Es época de dulces y mucho té”.

Rosalía se trasladará con su marido y sus dos hijas a Galicia y el País Vasco para compartir con su familia las fiestas. “Colaborar con Cáritas es todo un privilegio. No solo sientes que cumples con una responsabilidad, sino que también es una oportunidad personal para ti, para tu crecimiento interior”, afirma.

8. MÓNICA VALERO SORIA

Marinera de salvamento marítimo.

Está enrolada desde hace tres años en el buque María Zambrano, que navega en las costas de Huelva y Cádiz, pero antes trabajó en las lanchas de rescate que acuden en auxilio de las pateras. Los de Navidad suelen ser días tranquilos, pero a veces toca remolcar un barco o rescatar una patera, normalmente con mal tiempo. Mónica tiene grabada en su alma la primera vez que intervino en una lancha semihundida, con un montón de emigrantes a bordo. “Me temblaban las piernas. Tuve que saltar a la patera llena de agua, y descubrí el drama de esta gente en su mirada… Para ellos eres su salvadora, su ángel de la guarda... Lo peor es cuando hay muertos. Pero no cambiaría mi profesión por nada”.

Para quien viene en patera, eres su ángel de la guarda". mónica valero soria

Su trabajo es el destino que siempre soñó, desde que a los 18 años se hizo buzo profesional. Lo logró en 2004, cuando hubo una avalancha de pateras en Motril y Salvamento Marítimo reforzó su plantilla. Ella fue la primera marinera profesional en lancha de Andalucía. Tiene dos hijos de 10 y 20 años y, en este tiempo, no ha pasado la Nochebuena en familia: “Te refugias en los compañeros, pero lo pasas mal. Y eso que el cocinero hace menú especial y cenamos juntos”.