Jessica Chastain no se corta: llama "triste" su última portada

26 dic 2017

A veces solo hace falta que alguien se atreva a decir la verdad en alto para que una conversación importante se ponga sobre la mesa. No es fácil, pero cada vez más las 'celebrities' dan el paso. Por ejemplo Jessica Chastain, una de las actrices que más decididamente está compartiendo su disgusto por el sexismo en Hollywood. Sin embargo, esta vez ha pisado un poco más allá, al dirigir su crítica a cuestionar a los medios de comunicación que parece que apoyan la diversidad que exigen los nuevos tiempos, pero sin moverse un centímetro de los antiguos.

Portada del suplemento "The Envelope" donde aparece Jessica Chastain (Abajo izda.) pinit

“The Envelope”, un suplemento del periódico Los Angeles Times, quiso dedicar su portada a “las actrices que reclaman un cambio en las historias que el cine cuenta”. Bajo el titular “Un cambio de enfoque”, aparece na foto de grupo en la que figuran Jessica Chastain, Kate Winslet, Annette Bening, Saoirse Ronan, Diane Kruger y Margot Robbie. Instantes después de hacerse pública la portada, una tuitera negra preguntó lo siguiente: “Honestamente, Jessica Chastain, como portavoz de la igualdad, ¿cómo no pusiste el grito en el cielo ante una exclusión tan descarada? ¿Acaso no entiendes el mensaje que envía esta foto?”.

La respuesta de la actriz no se hizo esperar: “Resulta triste que no haya ninguna mujer de color en esta fotografía en la que tratamos de defender que existan más protagonistas femeninas. La industria necesita ser más inclusiva en sus historias. ¿Cuáles han sido los papeles protagonistas de actrices de color que más te han gustado este año? A mí me encantó Salma Hayek en “Beatrice At Dinner”. Pero es terrible que no se me ocurran al menos cinco protagonistas para actrices de color este año”. Mal porque las actrices no se lo hicieron notar a la revista, mal por la revista y peor por Hollywood.