Las 10 mujeres en la vida de Sandra Ibarra

26 dic 2017 mujerhoy

Compartir en google plus

1. Mº Luz López Gallego, mi madre.

Me parió una vez y me salvó la vida dos más. Soy la mayor de cuatro hermanos y, cuando mi padre nos abandonó y mi madre, con 25 años, se quedó sola en medio de Castilla, yo me convertí un poco en mamá de los pequeños. Hemos peleado mucho juntas las dos.

2. Jane Goodall, primatóloga.

Jane Goodall pinit

Es una mujer fascinante, que lleva la bondad reflejada en su rostro. Se la conoce como primatóloga, pero además es una defensora de la paz, de la justicia y de la humanidad. "¿Cómo puede ser que la especie más inteligente esté destruyendo su planeta?", se pregunta.

3. Isabel la Católica, reina de castilla.

Soy de Medina del Campo y he crecido jugando al pie de su estatua. Fue una mujer poderosa, fuerte e inteligente. Y, como mi madre es española y mi padre, dominicano, si ella no hubiera mandado a Colón a América yo no habría nacido.

4. Rita Levi Montalcini, neuróloga.

La neuróloga Rita Levi Montalcini. pinit

¡Una científica revolucionaria! Descubrió el factor de crecimiento nervioso y recibió el Nobel por ello. Su padre no la apoyó, así que ella montó su primer laboratorio en su cuarto. Fue muy peleona.

5. Elizabeth Blackwell, doctora en medicina

Fue la primera mujer médico de la historia, en el XIX, una de esas mujeres que abren camino; y eso que muchas universidades la rechazaron. No se rindió ni siquiera cuando perdió un ojo haciendo una cura y tuvo que dejar de ejercer como cirujana.

6. Clara Campoamor, política.

Todo un referente para las mujeres. Yo tengo la edad de la Constitución española y creo que tenemos una gran deuda con nuestras madres y abuelas, que lucharon por nuestro derecho al voto.

7. Teresa de Calcuta, religiosa.

Teresa de Calcuta pinit

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota", dijo. Atendió a los más pobres y lo hizo desde el amor. Yo creo en la capacidad que tenemos de cambiar la vida de otras personas.

8. Henrietta Lacks, donante de células

Donó, sin saberlo, células tumorales que sirvieron para lograr la primera línea de cultivo "inmortal". Muchos científicos ignoran su nombre, aunque conocen las células HeLa (que llevan sus iniciales), con las que se hacen muchos estudios.

9. Michaela Odone, madre e investigadora

Michaela Odone pinit

La película El aceite de la vida cuenta su historia. Peleó por su hijo, que tenía una enfermedad degenerativa, y logró una cura. Es una prueba de cómo el amor de unos padres puede abrir un camino de esperanza.

10. Marie Curie, científica.

Fue la primera persona que recibió dos premios Nobel, y en una época en la que, aunque hubiera mujeres que hacían descubrimientos científi cos, los premios se otorgaban siempre a sus maridos.