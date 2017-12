La nueva versión de Kim Kardashian es... ¡azul!

26 dic 2017

Las fans de “Keeping Up with the Kardashians” sabemos que Kim Kardashian se ha sentido desde siempre muy conectada a Kylie, incluso a veces un poco envidiosa de su estilo y de su conexión con las nuevas tendencias. De hecho, hubo una temporada que agobió a su hermana pequeña de tanto enviarle fotos para que le dijera si lo que llevaba molaba o no. Por eso, el creciente 'fashionismo' de Kim parece un intento de quitarle el sitio a su hermana como la experta en metamorfosis de la familia. Que ahora Kim se tiña el pelo de azul es muy fuerte, ¿no?

El pasado fin de semana, la madre de North y Saint apareció ante los paparazzi sin su larga melena en gélido rubio platino casi blanco, desaparecida en favor de un rectilíneo bob de color azul pastel igualmente helado, también jugando mucho al blanco. El resto del 'look' se teñía también de azul: cazadora de ante forrada de borreguillo, pantalón tipo chándal, 'bandeau' y botas de tacón. Todo de la colección diseñada por su marido, Kanye West, para su firma Yeezy.

Con esta maniobra capilar de estilo, Kim Kardashian se vuelve a asegurar de que la máxima amplitud de foco mediático mundial se detiene ante los diseños de Kanye West. La opa hostil que esta pareja esta enfrentando al sistema de la moda global (la colección no se ha presentado en las pasarelas oficiales ni se publicita masivamente) podría cambiar totalmente la manera en que un diseñador se comunica con sus compradoras. ¿Tiene más poder la presencia viral de Kim Kardashian que la misma Semana de la Moda de Nueva York?