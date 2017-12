A Kendall Jenner ya no le interesa el marketing Kardashian

27 dic 2017

Llega fin de año y a las famosas también les entran ganas de hacer limpieza. Claro que, puestos a barrer, unas nos limitamos a quitar las pelusas y otras se meten más a fondo. Este es el caso de Kendall Jenner, la supermodelo del clan Kardashian, cuyo último movimiento anunciado parece un distanciamiento de las maniobras de marketing marca de la casa K. Kendall ha anunciado que cerrará su app, KendallJ.com, en cuanto se termine el año.

“Ahora que me planteo el año que empieza, me doy cuenta de que mis objetivos y prioridades han cambiado”, ha escrito la modelo. “He vivido dos años increíbles en conexión con todos vosotros, pero he tomado la difícil decisión de cerrar mi app en 2018. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo lo he hecho. Estoy deseando compartir el próximo capítulo de mi historia con vosotros”.

Lo cierto es que Kendall no tiene ya necesidad de estar produciendo contenido constantemente para las redes sociales, pues sus ingresos no dependen ya tanto de sus fans, como de su propia valía reconocida por la industria. Este año, encabeza la lista Forbes de las modelos mejor pagadas, con unos beneficios de 22 millones de dólares. Además, podría estar preparando una carrera en serio en el mundo de la fotografía: el precioso retrato de Kylie en la última portada de la revista “Love” es suyo, y parece que está lista para colocarse a ambos lados del objetivo de manera profesional. Si el éxito lo medimos por la cantidad de tiempo que una famosa está obligada a mostrarse a sus fans, no hay duda: Kendall Jenner ha triunfado.