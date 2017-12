Los paparazzi sacan del armario a Kylie Jenner

28 dic 2017

Tras algunas semanas desaparecida en combate, esta semana hemos vuelto a ver a Kylie Jenner por partida doble. Primero, en la portada de la revista “Love”, fotografiada por su hermana Kendall. Y ahora, en unos milimetrados 'selfies' con su hermana Khloé, que revelan que la pequeña Jenner también asistió a la tradicional fiesta de Navidad de su madre. Sin embargo, en ninguna de estas apariciones desvela la noticia que medio planeta quiere conocer: la confirmación de su embarazo.

Kylie continúa bloqueando cualquier tipo de información que tenga que ver con su embarazo e incluso hace meses que no sube ninguna foto en la que la podamos ver de cuerpo entero. Parece como si no quisiera dejar ninguna huella fotográfica de los nueve meses de gestación. Hacer como si un hubiera sucedido, como su un buen día se hubiera levantado de la cama con su bebé ya durmiendo en su cuna. Difícil objetivo: los paparazzi son muy listos y raro es que no consigan las fotos más deseadas.

Al final, los fotógrafos la pillaron en todo su esplendor prenatal a la salida de la fiesta de cumpleaños que Kylie le preparó a su gran amiga Jordyn Woods, en la casa de Will y Jada Pinkett-Smith en Calabasas. Se la ve a lo lejos, con una parka suelta y zapatillas de deporte y una mano estratégicamente puesta sobre la barriguita. Aunque no haya confirmación oficial de su estado de buena esperanza, es innegable que su silueta muestra las redondeces de una futura mamá. Lo sentimos, Kylie. Te han sacado del armario.