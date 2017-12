La relación más difícil de Selena Gómez no es con Justin Bieber

29 dic 2017

Los medios online estadounidenses continúan investigando la vida de Selena Gomez a fondo. Tan a fondo, que ha terminado publicándose la complicadísima relación que la cantante mantiene con su madre, mucho más difícil que la que le une a Justin Bieber y sobre la que recaen todas las sospechas de desequilibrar la estabilidad emocional de Selena.

El portal E! News narra un año, 2017, lleno de altibajos para la cantante de “The Heart Wants What It Wants” y Mandy Teefey, su madre. De hecho, parece ser que ambas estuvieron un año sin hablarse después de que Selena decidiera retirarle sus atribuciones como manager en 2014. Las cosas se pusieron tan tan feas justo después de la polémica decisión, que Mandy prohibió a Selena hablar con su hermana de cuatro años, Gracie.

Hace unas semanas, Mandy fue hospitalizada brevemente por una crisis nerviosa, supuestamente ocasionada por la decisión de su hija de retomar su relación con Bieber. Sin embargo, la versión que ahora se publica sostiene que, en realidad, es la relación madre-hija la que tensa los nervios de ambas y que Justin Bieber simplemente está apoyando a Selena.