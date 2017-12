Tenemos la prueba: JLo es la cuarta Kardashian

29 dic 2017

El pasado miércoles, Jennifer Lopez celebró “la fiesta del taco” en la mansión de Bel Air que comparte con su novio, el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez. Pero aunque la temática taco parezca a priori informal e incluso rústica, nada que ver con la realidad de la reunión: el modelazo de Lopez solo pudo compararse con los estilismos de sus megainvitadas: Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian y Kris Jenner. El corazón mismo del imperio K.

Taco Wednesday at JLO's #kimkardashian Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) el Dic 27, 2017 at 10:41 PST

En realidad, la inspiración del taco se limitó al catering de la fiesta, a tope de clásicos de la gastronomía mexicana: arroz, maíz, guacamole... Solo hay que echar un vistazo a las fotos que Jennifer Lopez y compañía compartieron en sus redes sociales para advertir el increíble parecido estético entre la diva latina y las millonarias de la red social. ¡Parecen hermanas! ¿O acaso será todo producto de los filtros de Instagram y Snapchat?

Melenas planchadísimas, contouring a tope de iluminador y facciones dibujadas para parecer prácticamente clónicas, convierten a Jennifer Lopez en la hermana perdida del clan Kardashian. Para redondear las semejanzas, el 'look' de ambas no tienen nada que ver con el tema taco: JLo llevó un conjunto de pantalón a tope de lentejuelas y brillos y Kim un abrigo de pelo rosa y uno de sus inseparables tops 'bandeau'. Lo dicho: 'gemeliers'.