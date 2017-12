Carla Bruni: melancolía pop

30 dic 2017

A estas alturas, está claro que Carla Bruni tiene una personalidad muy rica en facetas. La francoitaliana empezó como niña bien, hijastra de un acaudalado empresario. Trabajó durante una década como modelo, antes de revelar que su pasión era la música, y su disco debut (Quelqu’un m’a dit) recibió buenas críticas, para asombro del siempre escéptico público. Mayor fue la sorpresa cuando se casó, tras un brevísimo noviazgo, con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y se alzaron más cejas cuando hizo sus pinitos como actriz (su trabajo más conocido, Medianoche en París, de Woody Allen).

Pero, después de recorrer tanto camino, es necesario volver a casa. Y es lo que la cantante hace en su disco más reciente, French Touch (Universal), que lanzó en octubre. Aunque consta de versiones de grandes himnos del pop sentimental en inglés, todos los temas están envueltos por el estilo intimista y cálido que nos ha hecho amar a Bruni, desde los temas más obvios (Moon River, Stand by your man) hasta los más sorprendentes (Enjoy the silence, de Depeche Mode; Highway to hell, de AC/DC). Además, a modo de bonus track, los fans españoles podrán disfrutar de su toque francés en directo, en los dos conciertos que dará en nuestro país: el 10 de enero en el Nuevo Apolo de Madrid y el 12 en el Palau de la Música de Barcelona.