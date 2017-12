31 dic 2017 ixone díaz landaluce

Nadie conoce las entrañas de Hollywood como Jodie Foster. Nació en Los Ángeles, con tres años debutó como actriz en un anuncio de televisión y hoy, a sus 55 años, es una estrella única en su especie: ganadora de dos Oscars, directora de prestigio e icono de su generación. Su leyenda empezó a forjarse cuando Martin Scorsese le ofreció el papel de prostituta adolescente en Taxi Driver. Tenía 14 años y una trabajadora social la acompañó durante todo el rodaje, pero Foster salió ilesa de la experiencia y se llevó su primera nominación al Oscar. Sin embargo, estaba claro que no era una estrella adolescente del montón. Había sido una niña superdotada, que aprendió a leer con tres años y que hablaba francés con fluidez. Por eso, estudió Literatura en la prestigiosa universidad de Yale y se planteó seriamente dedicarse a la vida académica, pero decidió darle una última oportunidad al cine interpretando a la víctima de una violación en Acusados. Así ganó su primer Oscar. El segundo, por El silencio de los corderos, fue su consagración como icono de los 90. Y mientras iba sumando títulos a su filmografía (Nell, “¿Por qué los hombres están tan sorprendidos de lo habitual que es el acoso?” Contact, La habitación del pánico…) desafiaba el statu quo de Hollywood para convertirse en unas de las pocas mujeres cineastas de la industria. Después de dirigir cuatro películas y capítulos en series como Orange is the new black o House of cards, presenta Arkangel, el primer episodio de la nueva temporada de Black Mirror, que se estrena ahora en Netflix y que vuelve a explorar futuros distópicos en los que la tecnología juega un papel decisivo.

Aunque Foster confiesa que no le gustan demasiado las entrevistas, está dispuesta a hablar de todo: de la complicada relación con su madre, de los agravios de Hollywood hacia las mujeres y de las consecuencias del escándalo Weinstein. No importa el tema, todas sus reflexiones son interesantes. Exactamente igual que ella.

Mujerhoy Siempre ha sido muy selectiva con sus proyectos. ¿Por qué aceptó dirigir este capítulo de Black mirror?

Jodie Foster Tenía muchas ganas de trabajar con Charlie Brooker [creador de la serie]. Es el capítulo más sutil y realista de la temporada, así que fue casi como rodar una pequeña película indie de Ingmar Bergman. Además, a mí, como a la protagonista también me crió mi madre, que era soltera. Cuando yo era adolescente, tuvimos una relación muy dura y complicada, pero a la vez muy bonita. Explorar este tipo de relaciones me interesa porque yo también tengo dos hijos.

¿Buscar una conexón personal le ayuda a contar historias?

Jodie Foster Sí, por alguna razón tengo esa tendencia. De hecho, esa es la razón por la que hago películas. Para ayudarme a ser mejor persona.

Mujerhoy ¿Y qué lecciones personales ha aprendido de esta experiencia?

Jodie Foster Me ha ayudado a explorar mi relación con mis hijos y con mi madre. Ella ya es muy mayor y no puede hablar... No tengo el lujo de poder discutir ciertas cosas con ella y entender mejor nuestra relación. Por eso, siento que eso es lo que voy a tratar de hacer el resto de mi vida como cineasta. Al final, la psicología es el estudio de las dinámicas familiares. Y si observas cada una de mis películas, siempre trato de explorar la psicología de las relaciones entre padres e hijos para iluminar a mis personajes

Mujerhoy Sin caer en spoilers, el capítulo de Black Mirror explora uno de los grandes retos de ser padre de adolescentes: protegerles sin caer en la sobreprotección. ¿Cómo ha vivido usted ese proceso?

Jodie Foster Es una lucha constante. Hay un momento de transición en el que la preocupación por la seguridad de tu hijo evoluciona, sin que tú te des cuenta, de una manera completamente inconsciente, hacia otro sentimiento: el de no querer que te abandonen, que no se vayan de tu lado. En ese momento, los padres percibimos cualquier esfuerzo de independencia por su parte como una pequeña traición.

Me ilusionan más los papeles que podré hacer con 70 años que los de ahora". jodie foster

Mujerhoy Siempre ha sido una persona muy reservada. ¿Le preocupa la intromisión de la tecnología en nuestras vidas privadas?

Jodie Foster Me da miedo, desde luego. La tecnología es un invento del ser humano que no tiene opinión, no tiene sentimientos, es una especie de monstruo desapasionado… Ha ido todo tan rápido que no estamos preparados para afrontar algunas de sus implicaciones éticas.

Mujerhoy Black mirror pinta futuros distópicos. ¿Cómo se imagina que será el mundo dentro de, digamos, 50 años?

Jodie Foster Dentro de 50 años estaré definitivamente muerta. O eso espero… No estoy segura de querer vivir tanto tiempo [Risas].50 años?

Mujerhoy Por cómo lo dice, deduzco que le inquieta ese futuro que ya está asomando la patita…

Jodie Foster Cuando miro a mis hijos y observo hacia donde nos estamos encaminando no puedo evitar hacerme algunas preguntas. ¿Realmente estamos mejor ahora que hace medio siglo? Sí, ya sé que hay algunas personas en el planeta viven mejor gracias a la tecnología, pero no sé si eso es verdad cuando lo aplico a mi propia vida. ¿Tener acceso a la información constantemente ha mejorado mi existencia? ¿Soy más feliz? ¿Estoy más satisfecha con mis relaciones? Para mí es muy difícil contestar que sí a todas estas preguntas.

Mujerhoy Acaba de terminar de rodar su última película como actriz después de cuatro años. ¿Necesitaba un respiro?

Jodie Foster Sí, decidí echar el freno. Y lo hice a conciencia. Una parte de mí sentía que 52 años es un tiempo demasiado largo para hacer siempre el mismo trabajo.

Mujerhoy ¿Y lo echó de menos?

Jodie Foster Hay partes del trabajo de actriz que amo y que extrañé mucho, pero hay otras que no… Y no tienen que ver con la interpretación en sí misma, sino con las sesiones de fotos, atender a la prensa, estar en la portada de las revistas… Con el paso del tiempo, esas cosas cada vez me interesan menos. En cambio, no puedo imaginarme mi vida sin actuar.

Mujerhoy Vamos, que no entra en sus planes jubilarse como actriz.

Jodie Foster ¡No! De hecho, me emociona más pensar en los papeles que seré capaz de interpretar cuando tenga 70 años, que los que estoy haciendo ahora.

Mujerhoy Este negocio nunca ha sido fácil, ni demasiado acogedor, para las mujeres cineastas. ¿Están cambiando las cosas?

Jodie Foster Sí, tanto en Netflix como en otras plataformas de televisión por cable, y también el cine independiente, están dando más espacio a las mujeres. A los grandes estudios, en cambio, les sigue costando dar paso a nuevas voces femeninas.

Mujerhoy En cambio, muchos actores dicen que las mujeres propician un mejor ambiente en los rodajes, que logran que el proceso sea más colaborativo y empático. ¿Cree que existe una manera femenina de dirigir películas?

Jodie Foster Depende de cómo definamos la palabra “femenina”. Siempre he dicho que mi director feminista favorito es Jonathan Demme [El silencio de los corderos], porque es un cineasta verdaderamente inclusivo. Al final, ser un buen director es como ser un buen padre o una buena madre.

Mujerhoy ¿En qué sentido?

Jodie Foster Un buen director apoya al artista, le escucha, se comunica con él, le anima a que vuele... Y, al mismo tiempo, es fuerte y disciplinado para llevar la película hacia donde quiere. Eso es ser un buen padre o una buena madre. Y eso se aplica tanto a hombres como a mujeres. Por eso, esa idea de lo que es masculino y lo que es femenino, qué es ser mujer y qué es ser hombre, me resulta increíblemente anticuada.

Mujerhoy El escándalo Weinstein sigue sacudiendo los cimientos de Hollywood. ¿Le sorprendieron las revelaciones?

Jodie Foster Nunca he hecho una película con él, no el conozco.

Mujerhoy Pero el escándalo ha abierto un intenso debate sobre cómo trata Hollywood a las mujeres. ¿Era una conversación que antes o después había que tener?

Jodie Foster Creo que estamos viviendo un punto de inflexión. Las mujeres están levantándose y reclamando su propia voz. Pero no solo para hablar de los problemas de la industria del cine: no importa el sector, el acoso y el abuso sexual ocurren en todas partes: en el Tribunal Supremo, en un pequeño negocio de zapatos de barrio o en la Presidencia de un país. Es omnipresente.

Mujerhoy ¿Denunciar es el primer paso para arreglar el problema?

Jodie Foster Es estupendo que podamos escuchar el relato en femenino de mujeres inteligentes, complicadas e interesantes que, en el fondo, están hablando de algo mucho más importante que un horrible episodio con un cerdo en una habitación de hotel. Y ellos tienen que jugar un papel importante en este proceso. Creo que lo que más nos sorprende a las mujeres es que los hombres estén tan sorprendidos de que este tipo de cosas ocurran con tanta frecuencia y en todas partes.

Mujerhoy Lleva medio siglo dedicándose al negocio del cine. Cuando hace balance de su carrera, ¿de qué se siente más orgullosa?

Jodie Foster Por un lado, me encanta haber pertenecido a esta industria en los años 70, porque para mí sigue siendo la era dorada del cine. Desde el punto de vista personal, creo que he sabido poner mi identidad por delante de otras prioridades.

Mujerhoy ¿Y ha tenido que pagar algún peaje por el cambio?

Jodie Foster Bueno, quizá no me haya convertido en la actriz con más éxito de Hollywood ni en la más rica [Risas]. Pero estoy orgullosa de las películas que he hecho; a pesar de que muchas no fueron un éxito, al menos aspiraban a contar historias relevantes.