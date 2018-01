La (genial) respuesta de Kendall Jenner a los rumores de embarazo

2 ene 2018

Las fans de las Kardashians no pueden parar de sospechar. Tras unos meses devanándose los sesos ante los embarazos sin confirmar de Khloé y Kylie (desaparecida en combate para no mostrar ni un milímetro de su estado de buena esperanza), ahora le toca el turno a Kendall. Los rumores sobre su posible, incipiente y no anunciada maternidad se dispararon a raíz de un 'selfie' en el que la modelo posa con un ajustadísimo vestido de lunares que deja más bien poco a la imaginación. Bajo la foto, Kendall se limitó a escribir: 'Vida solitaria'.

loner life Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el Dic 29, 2017 at 12:26 PST

A los pocos segundos de colgar la foto, apareció la primera pregunta: '¿Estás embarazada?'. El primer tuit inquisitivo impulsó la consiguiente bola de nieve a seguir deslizándose por las laderas de Twitter sin parar. Y todo porque el vestido, de tan ajustado al cuerpo de Kendall, marca cierto volumen en la zona de la tripa que bien podría ser un efecto óptico o incluso la lógica hinchazón de los días previos a la menstruación.

Fue la misma Kendall la que se encargó de dar con un tuit en las narices a los vigilantes de cuerpos. Su respuesta fue genial: '¡¡¡Me gustan los bollos, ¿vale?!!!'. ¿O acaso las modelos no pueden pasarse con el dulce de vez en cuando, como todas las demás? Por su hubiera aún alguna duda sobre sus deseos de ser madre, la mayor de las Jenner publicó una foto que aclara definitivamente la cuestión. En ella la vemos al volante de un impresionante descapotable rosa palo de estilo retro. 'MI HIJO', escribe la modelo bajo el 'selfie'. Tú sí que sabes, Kendall.