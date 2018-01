Alerta en “50 sombras liberadas”: Anastasia está embarazada

3 ene 2018

Acaba de liberarse el tercer tráiler de '50 sombras liberadas', y comenzamos a sospechar si no tendrán la intención de ir contándonos la historia de Christian y Anna por capítulos y dejar más bien poco para la peli... Ya hemos visto lo importante de la boda (el vestido y el primer baile de los novios), sabemos que la luna de miel sucede en Europa y que, a continuación, comienzan un montón de problemas, saboteos, secuestros y celos. Pues bien: ahora también sabemos que Ana se queda embarazada. ¡Qué más puede pasar!

En el tráiler, vemos a Dakota Johnson en la consultan del doctor y que este le confirma que está esperando un bebé. La cara de ella no tiene precio, pero no es exactamente de alegría. Seguramente porque sabe que a Christian (Jamie Dornan) no le hace ninguna gracia convertirse en padre. Parece que '50 sombras liberadas' nos trae una historia bastante más oscura que las anteriores. Al menos, eso es lo que revela Rita Ora, que interpreta a la hermana de Christian Grey, Mia. 'Esta parte da bastante miedo... No quiero revelar más de la cuenta, pero es realmente intensa'.

Dirigida por James Foley ('Pasión obsesiva', 'House of Cards'), 'Cincuenta sombras liberadas' pondrá fin a una saga que ya ha recaudado cerca de 950 millones de dólares en taquilla. La primera entrega, 'Cincuenta sombras de Grey', recaudó en 2015 más de 571 millones de dólares en las salas y su continuación, 'Cincuenta sombras más oscuras' rozó los 380 millones en 2016.