Todo sobre Jessica Mulroney, la estilista de Meghan Markle

4 ene 2018

Al fin sabemos quién está detrás de los cotizadísimos estilismos de Meghan Markle, 'looks' que se agotan en cuestión de minutos en las tiendas online y que funcionan maravillosamente frente al objetivo de las cámaras. Se llama Jessica Mulroney y, por lo que sabemos, es la única cabeza pensante tras el llamado 'efecto Markle', ese toque distintivo pero no chirriante con el que la radiante novia del príncipe Harry pretende distinguirse de su cuñada, la futura reina Kate Middleton, y del resto de las mujeres de la familia Windsor.

Mulroney trabaja como consultora en relaciones públicas y redes sociales para distintas firmas, entre ellas Kleinfeld, la famosa tienda de trajes de novia con 'reality propio'. Además, ha colaborado con distintos programas de televisión de temática nupcial y ayudó a Markle a seleccionar el vestido de novia que debía llevar su personaje en 'Suits', con lo que su opinión será seguramente importante a la hora de elegir el que vestirá el próximo mes de mayo. Está casada con Ben Mulroney, presentador de televisión e hijo de un ex primer ministro canadiense, con el que tiene tres hijos. Ambos forman una de las 'power couples' más célebres de su país.

Una de las tareas de las que se siente más orgullosa es el proyecto benéfico The Shoebox Project for Shelters, a través del cual ya ha distribuido más de 90.000 cajas de zapatos llenas de productos de aseo y belleza para las mujeres que viven en refugios. Desde 2015, Mulroney ha sido la estilista oficial de Sophie Gregoire-Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, labor que no sabemos si tendrá que delegar para encargarse de la ajetreada agenda de Markle. Jessica es, además de consejera de estilo, íntima amiga de la novia: fue una de las tres personas que vimos en el palco privado desde el que la feliz pareja contempló los juegos Invictus el pasado septiembre. Las otras dos eran la madre de Meghan y su íntimo amigo Markus Anderson.