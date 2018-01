Gal Gadot responde a las críticas del director de 'Titanic'

8 ene 2018

Ahora mismo, puede que no haya otra actriz joven que atesore más poder que Gal Gadot, la actriz que interpreta a la Mujer Maravilla en 'Wonder Woman'. No solo es la actriz mejor pagada en 2017 (gracias a que decidió una remuneración basada en el porcentaje de taquilla, se ha embolsado 1.400 millones de dólares), sino que ha logrado el despido de uno de los productores de la siguiente película sobre la superheroína, Brett Ratner, acusado de abusos sexuales por varias mujeres. Bien por Gadot.

Sin embargo, una cosa que tenía pendiente de 'manejar' eran las polémicas declaraciones que James Cameron, el director de 'Titanic', realizó a propósito del estreno de 'Wonder Woman'. Cameron vino a decir que no entendía tanto revuelo con su Mujer Maravilla, ya que la veía 'totalmente objetificada, como en cualquier otra película de superhéroes hecha por el viejo Hollywood de siempre. Para mí no es un paso adelante, sino un paso atrás', se reafirmó el director.

Ahora, en una entrevista a 'Entertainment Weekly', Gal Gadot responde a Cameron con contundencia. 'No lo hice en su momento porque no quise darle protagonismo. Soy una gran fan de su trabajo. Sus películas son estupendas. Fue muy innovador en un montón de cosas y solo tengo cosas buenas que decir sobre su trabajo creativo y profesional. Sin embargo, estos comentarios los hizo en un momento en el que estaba promocionando una de sus películas. Parecía que estaba buscando publicidad. Por eso no quise dársela'.