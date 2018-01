Globos de oro 2018: Estrellas y activistas, nueva alianza de las mujeres con poder

8 ene 2018

Compartir en google plus

Anoche, los Globos de Oro vieron cómo la alfombra roja se teñía de negro, de un negro lujosísimo eso sí, para mostrar la solidaridad de todas las actrices con las mujeres violentadas por la violencia sexual y en favor de la igualdad de trato, salarios y representación. Sin embargo, la decisión de vestir luto no fue tan impactante como se esperaba porque las estrellas no practicaron realmente la sobriedad para que lo estético no ocultara su mensaje, sino que pusieron en práctica los trucos habituales del glamour de la moda (brilli-brillis, volantes, escotes y transparencias), pero teñidos de negro. En esto, un poco bluff.

Quizá para compensar, algunas estrellas se hicieron acompañar por activistas sobradas de mensaje, para que fueran ellas las que, a lo largo de las entrevistas que jalonan el recorrido hasta el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, pudieran contar personalmente en qué consiste su tarea solidaria. Fueron algunas de las más comprometidas con la campaña Time's Up, que está reuniendo fondos (ya superan los 16 millones de dólares) para defender judicialmente a las mujeres que decidan denunciar a sus abusadores: Michelle Williams, Emma Watson, Susan Sarandon, Meryl Streep, Laura Dern, Shailene Woodley, Amy Poehler y Emma Stone.

Laura Dern acudió con Mónica Ramírez, confundadora de la Alianza Nacional de Campesinas, quien afirmó que 'las mujeres que trabajan en las granjas llevan denunciando la violencia sexual en el trabajo desde hace décadas y ahora apoyamos a nuestras hermanas en la industria del entretenimiento y a todos los que se comprometan para terminar con los abusos'. Meryl Streep fue del brazo de Ai-jen Poo, directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras, y Emma Stone apareció con la tenista (a la que interpreta en su última película) Billie King, fundadora de la Asociación de Mujeres del Tenis. Susan Sarandon tuvo la ocasión de presentarle al mundo a Rosa Clemente, periodista y comentarista política, y Emma Watson a Marai Larasi, copresidenta de la Coalición por el Final de la Violencia contra las Mujeres.

Los mejores momentos de los Globos de Oro 2018

- Globos de Oro 2018: todos los looks de la alfombra roja

- Globos de Oro 2018: los mejores looks de la alfombra roja

- Globos de Oro 2018: los peores looks de la alfombra roja

- Globos de Oro 2018: lista completa de ganadores

- Globos de Oro 2018: El discurso reivindicativo de Nicole Kidman.

- Globos de Oro 2018: La mirada viral de Reese Witherspoon a Nicole Kidman.

- Globos de Oro 2018: Los dardos de Seth Meyers a Weinstein y Spacey.

- Globos de Oro 2018: Kirk Douglas reaparece sobre el escenario a sus 101 años

- Globos de oro: 2018: El primer beso de Diane Kruger a Norman Reedus.

- Globos de oro 2018: La emoción de Oprah Winfrey, premio de honor

-Globos de oro 2018: Quién es Tommy Wiseau y por qué James Franco le hizo subir al escenario

- Globos de Oro 2018: Así es Loung Ung, la activista que ha acompañado a Angelina Jolie

- Globos de oro 2018: Catherine Zeta Jones, a punto de no llegar a la gala

- Globos de oro 2018: Time's Up, el significado de los pins reinviticativos en la gala

- Globos de oro 2018: la noche del reencuentro de Angelina Jolie y Jennifer Aniston

- Globos de Oro 2018: todos los looks de la alfombra roja

Así fue la gala pasada de los Globos de Oro 2017

- Globos de Oro 2017: los looks de las famosas, al detalle.

- Los mejores looks de los Globos de Oro

- Globos de Oro 2017: los mejores peinados y maquillajes de la alfombra roja.

- Los 9 imprescindibles de la gala de los Globos de Oro 2017.

- Las parejas de la alfombra roja de los Globos de Oro 2017.

- Los grandes ausentes en la alfombra roja de los Globos de Oro 2017.

- Las ocho tendencias de moda que vimos en la alfombra roja de los Globos de Oro.

- Globos de Oro: los looks de belleza, al detalle.