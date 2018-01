¿Por qué es importante que Kendall Jenner no oculte su acné?

9 ene 2018

La noche de luto de los Globos de Oro fue de todo menos fúnebre: los vestidos de las invitadas recurrieron a todos los trucos del glamour para elevar el negro de temperatura. Kendall Jenner estaba especialmente despampanante con un diseño enorme (el más grande de la gala) de Giambattista Valli, volumétricamente importante gracias a distintas texturas, corto por delante y con una larga cola.

Sin embargo, no fue ni el peinado, despeinado cuidadosamente, ni el enorme vestido lo que llamó la atención sobre Kendall. Fue su cara, maquillada sobriamente en tonos 'nude' y con unos visibles granitos, la que se llevó toda la atención. Pero, oh maravilla, no para machacarla con comentarios desagradables al estilo de las revistas del pasado, sino para aplaudirle por su ejemplo. Puede que algunas fans tuiteras se sorprendieran al contemplar a una 'top model' con imperfecciones. Sin embargo, la mayoría se congratuló de que no las escondiera.

'Que Kendall Jenner asista a los Globos de Oro como la gran estrella que es luciendo su acné, es algo que todas las chicas necesitan entender', escribió una de sus fans. La misma Kendall le replicó, totalmente de acuerdo con ella: 'Jamás dejes que nada te pare'. No es la primera vez que la supermodelo Kardashian se refiere a su acné. De hecho, ha confesado que cuando era adolescente procuraba taparse siempre la cara con la mano para ocultarlo. Ahora, sin embargo, sabe que no es algo que defina quién es. 'Acepto que es parte de mi vida'. Bien por Kendall. Es un desperdicio que las mujeres jóvenes se avergüencen de algo tan normal y natural como esto. Y menos aún que se oculten por ello. ¡Orgullo chicas!

