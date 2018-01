Meryl Streep: “Quiero que Oprah se presente a presidenta”

9 ene 2018

Compartir en google plus

El discurso que la presentadora, actriz y multimillonaria Oprah Winfrey dio al recoger el Globo de Oro Cecil B. DeMille por toda su carrera ha prendido una mecha insospechada: la de su posible entrada en la carrera electoral, en pos de una candidatura por el Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos. Tendría sentido en la lógica televisiva en que se ha instalado el presente político del país: si hay alguien que puede desbancar a una 'celebrity' es otra 'celebrity'.

La posibilidad, por excéntrica que pueda parecer, no es tan loca. De hecho, Stedman Graham, su pareja desde hace tres décadas, se ha manifestado totalmente a favor de la idea. 'Está en manos de la gente. Yo creo que ella absolutamente lo haría', declaró en un primer momento de emoción. Inmediatamente Twitter puso en circulación la etiqueta 'Oprah2020' que se convirtió inmediatamente en 'trending topic'. De nada sirvió que la presentadora negara tener ningún plan para entrar en política. La bola de nieve ya había empezado a rodar.

Sin embargo, la más entusiasta con la idea de que Oprah trate de arrebatarle la Casa Blanca a Donald Trump ha sido su gran amiga Meryl Streep, entusiasmada con la manera en que la presentadora y actriz enardeció al público de los Globos de Oro con su discurso feminista. 'Ha disparado un cohete esta noche. Quiero que se presente a presidenta', dijo al periódico estadounidense 'TheWashington Post'. 'No creo que tenga ninguna intención de manifestarse a este respecto, pero ahora que se lo he pedido no le queda más remedio'. ¿Qué decidirá Oprah? En julio de 2017 insistió en que jamás entraría en política, pero las cosas han cambiado tanto del verano hasta aquí que...

Otras noticias de los globos de oro:

- Globos de Oro: lista de ganadores

- Globos de Oro 2018: el primer beso de Diane Kruger a Norman Reedus

- Globos de Oro 2018: el discurso reivindicativo de Nicole Kidman

- Globos de Oro 2018: los dardos de Seth Meyers a Harvey Weinstein y Kevin Spacey

- Globos de Oro 2018: Loung Ung, la activista que ha acompañado a Angelina Jolie

- Globos de Oro 2018: Kirk Douglas reaparece sobre un escenario a los 101 años

- Globos de Oro 2018: todos los looks de la alfombra roja

- Globos de Oro 2018: la mirada viral de Reese Witherspoon a Nicole Kidman

- Globos de Oro 2018: la emoción de Oprah Winfrey, premio de honor

- Globos de Oro 2018: parejas en la alfombra roja