Los Versace no aprueban la serie de Penélope Cruz y Ricky Martin

9 ene 2018

Si los dioses de la televisión se ponen de acuerdo, el mes que viene veremos por fin 'American Crimen Story: The Assassination of Gianni Versace', una recreación del asesinato de Gianni Versace en los años 80 en Miami, justamente en la puerta de su mansión, hoy reconvertida en un hotel de lujo. El reparto no puede ser más espectacular: Penélope Cruz interpreta a Donatella Versace, Ricky Martin a su novio, Antonio D'Amico, y Edgar Ramírez, al diseñador. La expectación es máxima.

Sin embargo, no todo el mundo está contento con la intriga y el morbo que está desplegando el estreno de la serie. La familia Versace se ha distanciado de la misma con un comunicado que no deja lugar a dudas: 'La familia Versace no ha autorizado ni se ha involucrado de ninguna manera en la inminente serie de televisión sobre la muerte de Mr. Gianni Versace. Como Versace tampoco autorizó el libro en el que la serie se basa parcialmente ni ha participado en la escritura del guión, esta serie debería ser considerada una obra de ficción'. El libro al que se refiere la familia Versace es 'Vulgar Favors' (“Favores Vulgares”), de la columnista de la revista estadounidense 'Vanity Fair', Maureen Orth.

El novio de Gianni Versace, Antonio D'Amico, ha calificado la serie de 'ridícula' y ha manifestado que algunas de las escenas son totalmente falsas. Sin embargo, aceptó reunirse con Ricky Martin para que pudiera preparar el personaje. Ryan Murphy, director de 'American Crime', ha admitido que se ha tomando 'ciertas libertades para conseguir un relato más emocional' y también ha reconocido que Donatella le llamó para interesarse por la manera en que iban a retratar a sus hijos, Allegra y Daniel.