El papelón más incómodo para Penélope Cruz

10 ene 2018

Ayer supimos que tanto la familia Versace como la ex pareja de Gianni, Antonio D'Amico, rechazan 'The Assassination of Gianni Versace', la serie de televisión que narra la muerte del diseñador italiano en su mansión de Miami y la investigación posterior. No reconocen como fuente fiable el libro en el que se basa la serie y considera que en vez de un relato fidedigno debe ser considerada una obra de ficción. Como no podía ser de otra manera, la reacción del director y de su estrella principal, Penélope Cruz,que interpreta a Donatella Versace, no se ha hecho esperar.

Ryan Murphy, 'showrunner' de 'American Crime', la saga de la que 'The Assassination of Gianni Versace' forma parte, ha explicado que no está de acuerdo en que se considere su guión totalmente ficción. 'Está basado en un libro que durante dos décadas ha sido considerado la versión más fiable del suceso'. Además, reconoce que la posición en la que este disenso deja a Penélope Cruz no es nada fácil, dada la relación que mantiene con Donatella, la hermana de Gianni. 'Es una situación interesante y difícil a la vez. Todo lo que sé es esto: Donatella le envió ayer flores a Penélope. Son muy buenas amigas'.

Penélope Cruz también ha querido clarificar un poco más la situación, dado el revuelo que se ha producido con el asunto. 'No sé si somos tan amigas, pero sí es cierto que nos conocemos desde hace tiempo por haber coincidido en muchos sitios y que me cae muy bien. Donatella siempre ha sido muy agradable y muy amable conmigo'. Tanto es así, que Cruz ha querido que su trabajo sirva de 'homenaje personal' a la diseñadora. 'Todo el amor y el respecto que siento por ella lo he volcado en mi interpretación'.