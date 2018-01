Angelina Jolie comparte 'look' negro y alfombra roja con sus hijos

11 ene 2018

La foto no puede ser más expresiva. En ella vemos a Angelina Jolie elegantísima, como siempre, vestida de Valentino, y felicísima, casi como nunca, gracias a la compañía de Shiloh, de 11 años, y Zahara, de 13. Se trata de la segunda vez en esta semana que Jolie comparte alfombra roja con sus hijos: antes de esta aparición en la gala National Board of Review de Nueva York, la actriz acudió con su hijo Pax, de 14 años, a los Globos de Oro.

gtres Angelina Jolie, Knox Leon Jolie-Pitt y Zahara Marley Jolie-Pitt durante la gala 2018 The National Board Of Review getty Angelina Jolie, Knox Leon Jolie-Pitt y Zahara Marley Jolie-Pitt durante al gala 2018 The National Board Of Review

Para esta aparición tan especial, los tres se coordinaron en negro, aunque Shiloh rompió un poco la oscuridad total eligiendo una camisa blanca. Lleva el brazo en cabestrillo porque se lo rompió practicando snowboard durante las vacaciones de Navidad en Telluride, Colorado. Su presencia en la gala era una celebración: Angelina fue galardonada por su película 'First They Killed My Father', una historia muy dura sobre el genocidio camboyano basado en un libro de la escritora Loung Ung. Obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión.

El pasado diciembre, Jolie fue galardonada con el premio a la Ciudadana Global 2017 por la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas por su labor como Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tarea que realiza desde hace más de diez años. En aquella ocasión, cuatro de sus seis hijos, Pax, Zahara, Shiloh y Knox, acompañaron a su madre, de nuevo impecablemente vestidos de negro. Van a ser su talismán.