'Me da rabia no poder enseñar las tetas en televisión'

12 ene 2018

De todas las cosas fantásticas que está trayendo 'Operación Triunfo', además de la visibilización de una juventud fantásticamente lista, rabiosamente contemporánea y francamente talentosa, nos quedamos con la evidencia de que YouTube puede proporcionar mejor televisión que la televisión misma. En otras palabras: la retransmisión en directo de la vida en la Academia a través de internet es infinitamente mejor que las galas, inmersas en cierta estética y dinámica 'requetevista' y obligatoriamente encorsetadas, previsibles y sentimentaloides.

Sin embargo, gracias a YouTube vemos lo que ocurre en la sala de ensayo, el gimnasio o la cocina, cómo se aprenden las letras, ensayan al piano o reciben instrucciones de sus profesores. En las clases, retransmitidas de principio a fin, alcanzamos a contemplar a los concursantes en el nivel máximo de naturalidad, pues se olvidan claramente de que están rodeados de cámaras, aunque es más que probable que lo que hacen y dicen lo hicieran igualmente delante de ellas. Son así de estupendos.

El miércoles, alcanzamos a ver una faceta de Amaia, la gran favorita para ganar esta edición, un prodigio de voz y de emoción, que desconocíamos. Aunque por su presencia y su voz pudiera parecer tímida y algo pacata, lo cierto es que no solo está enrollada con Alfred, sino que la relación va viento en popa y a toda vela sexual, al menos por las bromas que hace Alfred sobre la elevada temperatura sexual de su novia. Además, la canción que interpretará el lunes, 'Love on The Brain' de Rihanna, ha puesto sobre la mesa en clase de interpretación con los Javis una conversación sobre el deseo y el sexo. Y ahí Amaia ha derrumbado todo el cliché de niña inocentona que le habíamos adjudicado.

'Hay que sacar a la Amaia más sexual. Y tienes que tener mucha rabia. Tu energía tranquila no vale para nada aquí', le sugerían 'los Javis', sus profesores de interpretación, para preparar la canción. 'Ya no seas educada, ¿vale?¿Qué te da rabia de la vida?', le preguntó Javier Ambrossi, tratando de sacar su rabia interior. 'Por ejemplo, me da rabia no poder enseñar las tetas en televisión', soltó tranquilamente la pamplonesa. 'Y tampoco hay que ir depilada', concluyó.

A la salida, Amaia resumió la sesión de la siguiente manera: 'Me han dicho que tengo que estar cachonda durante la canción. Buah, es que te juro que me voy a tocar y todo. Te lo digo en serio'. le dijo a Aitana. 'Me parece muy bien', le contestó su amiga. A Alfred también le pareció bien: 'Mola'. Y entre bromas, la reafirmó: 'Si que eres así... super sexy... para mí'.