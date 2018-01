28 modelos acusan a Mario Testino y Bruce Weber de abuso sexual

15 ene 2018

Son los dos fotógrafos de moda más importantes, al menos por su alcance comercial, de la fotografía de moda actual. Dos verdaderos popes del negocio de la moda, habituales en la edición estadounidense de 'Vogue' y de la máxima confianza de Anna Wintour, su todopoderosa directora. Ha sido precisamente esta la que ha dado un primer paso revelador al anunciar que la revista y la editorial que la edita suspende su relación laboral con ambos, hasta que se aclare la situación. No quieren que suceda como con Terry Richardson, otro 'fotógrafo de la casa' que llevaba años trabajando en 'Vogue' a pesar de las acusaciones contra él por parte de varias modelos.

Han sido nada menos que 28 modelos los que han hecho pública sus historias de abuso por parte de ambos fotógrafos, desde 1990 hasta hoy. Todas se parecen bastante: Testino y Weber usaron su posición de poder para manipularles, molestarles, coaccionarles y abusar de ellos sexualmente. De los 15 modelos que han acusado a Weber (71 años), uno de ellos, Robyn Sinclair, contó a 'The New York Times' que el fotógrafo 'puso sus dedos en mi boca y agarró mis genitales. No tuvimos contacto sexual, pero pasaron muchas cosas. Muchos tocamientos. Mucho abuso sexual'.

Testino, de 63 años, retratista favorito de la familia real inglesa, ha sido acusado por otros 13 hombres, cuyo relato coincide a la hora de referirse a tocamientos y masturbaciones. Un ex modelo de Gucci llamado Jason Fedele afirmó al periódico estadounidense: 'Si quieres trabajar con Mario, tienes que aceptar una sesión de desnudo en el Chateau Marmont. Todos lo agentes sabían que esta era la manera de progresar o triunfar en tu carrera'.