Espeluznante: Kylie Jenner tenía el enemigo en casa

16 ene 2018

Hace semanas que la carrera desaforada de los fotógrafos de Los Ángeles por tomar buenas fotos de Kylie Jenner embarazada se ha salido de madre. Agazapados tras verjas, setos y todo tipo de parafernalia, los paparazzi acechan día y noche infructuosamente: Kylie sabe esconderse como nadie. Sin embargo, gracias a 'Keeping Up with The Kardashians' hemos podido saber de la estratagema más sucia de lo que va de acoso y derribo. El enemigo espía de Kylie se escondía en su propia casa.

En último episodio del reality show familiar, Kylie llama a su madre, Kris Jenner, para informarle de que ha pillado a una de sus empleadas 'in fraganti', tratando de sacarle una foto mientras la pequeña Kardashian estaba tranquilamente trajinando en la cocina. Moraleja: ha llegado un punto en el que la futura madre no puede sentirse segura ni en su propia casa. Deprimente, ¿no?

'Me sabe muy mal por Kylie porque es duro tener en tu propia casa a alguien que trata de aprovecharse de ti. Es muy estresante', explica Kris durante el show. De hecho, madre e hija valoran la posibilidad de denunciar a esta empleada y que termine arrestada por la policía. 'Necesitamos poder confiar en la gente que tenemos alrededor, pero a la vez tenemos que estar alerta en todo momento. Es muy desagradable no poder estar tranquila ni en tu propio baño', concluye la matriarca del clan.