Enrique Iglesias y Anna Kournikova nos enseñan a sus gemelos

17 ene 2018

Los orgullosos padres Enrique Iglesias y Anna Kournikova han compartido con sus seguidores de Instagram la primera foto oficial de sus gemelos, además de revelar al fin el nombre de ambos. Se trata de un movimiento inesperado por parte de ambos y prueba el estado de exultante felicidad en el que deben estar. Los dos se han preocupado mucho por salvaguardar su privacidad durante todo el embarazo de Anna, hasta el punto de que la noticia de su parto supuso toda una sorpresa. Que solo un mes después hayan decidido mostrar a sus hijos es, como poco, una sorpresa.

My Sunshine Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el Ene 16, 2018 at 9:39 PST

"Enrique está extraordinariamente feliz en estos momentos"; reveló su madre, Isabel Preysler, en una reciente entrevista, en la que también clarificó que Anna no había tratado de ocultar su embarazo, sino que simplemente lleva una vida muy tranquila y casera. Sea como fuere, hemos podido contemplar al cantante posando muy tiernamente con uno de sus bebés, al que llama "mi sol" y a la tenista besando cariñosamente al otro. Son la vida imagen de la felicidad.

My Sunshine Una publicación compartida de Anna Аня (@annakournikova) el Ene 16, 2018 at 10:48 PST

No sabemos por las fotos (los dos bebés van vestidos en preciosos tonos grises) quién es el niño y quién la niña, pero sí que él se llama Nicholas y ella, Lucy. Enrique Iglesias y Anna Kournikova llegan saliendo 16 años, y de momento no tienen pensando dedicarse a otra cosa que no sea la crianza: el matrimonio ni lo contemplan. "No necesitas un trozo de papel para demostrar que amas a alguien"; declaró el cantante al portal E! Online en 2016. ¿Cambiará de idea?

