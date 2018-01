James Franco pregunta a sus ex novias cómo se portó con ellas

18 ene 2018

Compartir en google plus

No pasaron ni un par de horas desde que le entregaran un Globo de Oro al mejor actor, cuando varias mujeres tomaron las redes sociales para acusar a James Franco de comportamiento inapropiado y de querer beneficiarse sexualmente de su posición de poder. Nada menos que cinco ex colegas de Franco, todas ellas estudiantes de interpretación, contaron cómo aprovechándose de escenas concretas en ensayos el actor se propasó sexualmente con ellas o trató de hacerlo. Las acusaciones no extrañaron a nadie: en 2014, la prensa publicó que Franco había tratado de convencer para que acudiera a su habitación de hotel a una adolescente de 17 años.

Dada la verdadera avalancha de relatos de acoso que están apareciendo en los medios de comunicación, es normal que James Franco (y seguramente también muchos otros hombres en Hollywood) estén preocupados por lo que pueda salir a la luz. Tal es la inquietud de Franco ( y tal es su mala memoria) que la revista estadounidense “People” ha desvelado que el actor está llamando a sus ex novias para saber de su comportamiento con ellas. Trata de averiguar antes de lo que lo haga la propia prensa cuándo y cómo se propasó. El mensaje es claro: el pobre no se da cuenta de qué hace mal cuando hace mal.

De momento, al menos una de sus ex novias ha contado públicamente que tuvo que sufrir presiones indeseadas por parte del actor durante su relación. Violet Paley, de 23 años, contó al periódico “Los Angeles Times” que Franco la había presionado para que le hiciera sexo oral, con la promesa de que revisaría un guión que ella había escrito. El actor ha negado esta versión de la historia a pesar de que, según Paley, hacía semanas que él la había llamado para disculparse por su comportamiento en la relación, tratando de evitar que ella hablara de él a los medios de comunicación. Ay, James. Qué cortitas tienen las patitas las mentiras.