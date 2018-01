Kim y Kanye no venderán fotos de su tercera hija

18 ene 2018

Como el mundo entero ya sabe, la familia Kardashian-West cuenta con un nuevo miembro desde el lunes por la tarde. Se trata del bebé que Kim encargó por gestación subrogada y del que solo sabemos que nació sin complicaciones y que pesó 2.23 kilos. De momento los padres no han decidido cómo llamarán a su hija recién nacida, aunque seguramente será un nombre sencillo de deletrear y de una sola sílaba, tal y como ha explicado la feliz madre. Lo que sí tienen claro es que no piensan vender ni una sola foto de su retoño. Y eso que las ofertas son suculentas.

El website estadounidense TMZ ha publicado que una fotografía de la hermanita de North y Saint cuesta entre 2 y 5 millones de dólares y que ofertas entre ambos guarismos han llegado ya a los felices padres. De acuerdo al relato de este medio, tanto Kim como Kanye rechazaron inmediatamente cualquier transacción comercial que tenga que ver con su hija, con el argumento de que “hacer algo así va en contra de nuestros principios morales”. De hecho, el gran público no pudo conocer a North y a Saint hasta que ambos rebasaron los dos meses de edad.

Mientras llega ese momento, atentas las fans de “Keeping Up With the Kardashians”, porque en el capítulo 14 de la temporada actualmente en emisión a ambos lados del Atlantico, veremos el entrañable momento en el que Khloé y Tristan Thompson, el jugador de baloncesto con el que sale, anuncian a su familia que van a ser padres. Además, parece que Kim ha llegado a un acuerdo con su madre para que si muere, pierde la consciencia o el dominio de su cuerpo, se asegure de que lleve el pelo impecablemente peinado. A cambio, ella hará lo mismo si la que fallece es su progenitora. Ver para creer.