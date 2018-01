Dylan Farrow estrecha el cerco contra su padre, Woody Allen

18 ene 2018

Era inevitable, después del fortísimo movimiento #MeToo, que la causa contra Woody Allen volviera a ponerse sobre la mesa, sobre todo porque fue su hijo, Ronan Farrow, el periodista que echó esta bola de nieve a rodar destapando el comportamiento violento del roductor Harvey Weinstein. A Hollywood no le interesaba nada hablar de Allen, pues todo el mundo escuchó a Mia Farrow acusarle de abusos sexuales contra su hija en los años 90 pero hizo oídos sordos. También en 2014, cuando la misma Dylan publicó una carta en “The New York Times” contando su horrible experiencia con su padre. De nuevo, nada ocurrió contra Allen. Siguió rodando sus películas como si tal cosa.

Hoy, sin embargo, todo ha cambiado gracias a Ronan. Las fuerzas mediáticas trabajan a favor de las víctimas y las preguntas de los periodistas han conseguido que casi todo el reparto de su último filme haya ido donando su sueldo a la fundación Time'sUp como gesto de arrepentimiento por haber servido de cómplice a un abusador sexual. Además, Dylan Farrow ha concedido una entrevista a la cadena CBS que se emite mañana y de la que ya se ha visto un avance que pone los pelos de punta. No hay que encender ninguna bola de cristal para darse cuenta de que el tiempo de impunidad para Allen se han terminado.

“¿Por qué no habría de querer acabar con él?”, pregunta Farrow a su entrevistadora, Gayle King, la presentadora de “CBS This Morning” (Las mañanas de la CBS) en uno de los fragmentos que se ha avanzado de la charla. “¿Por qué no debería estar enfadada? ¿Por qué no debería estar dolida? ¿Por qué no debería estar enfurecida después de todos estos años en los que he sido sistemáticamente ignorada, desacreditada y marginada?”. Terrible. La entrevista va a batir récords de audiencia.