Aura Garrido: "Siempre me he atrevido a soÃ±ar despierta"

Tiene un padre músico, una madre pintora y una tía cantante de ópera y zarzuela a la que contemplaba maravillada en su camerino cuando se vestía, se maquillaba y recibía flores. Debutó con la película 'Planes' para mañana antes de acabar sus estudios y ganó su primer premio (el de mejor interpretación femenina en el Festival de Málaga) y una nominación al Goya como actriz revelación. Explorando con valentía sus propios límites ha firmado trabajos como 'Stockholm', 'Vulcania' o 'La piel fría', en la que da vida a una viscosa criatura anfibia. En 2018 estrenará El aviso, de Daniel Calparsoro, y Solo, de Hugo Stuven. Para muchos, sin embargo, ella es y será siempre Amelia Folch, de 'El Ministerio del Tiempo', la serie que ha marcado una antes y un después en la televisión española.

Mujerhoy: ¿Los premios hacen que le tiemblen las piernas?

Aura Garrido: Intento pensar poco en eso porque creo que los premios son injustos y siempre va a haber trabajos mejores que el tuyo. Por otra parte, te hacen más visible y eso te puede dar más oportunidades de trabajo. Y es bonito que valoren lo que has hecho en una carrera que es tan difusa y tan complicada como esta. Pero más allá de eso no tiene mayor importancia.

Mujerhoy: ¿Es difícil no dejarse llevar por la vanidad?

Aura Garrido: Es verdad que en una profesión como esta, en la que la gente te está observando constantemente, es muy fácil que te arrastre. Pero también es un trabajo muy inestable en el que nunca sabes si vas a seguir trabajando. Lo difícil es mantenerte y caminar como cualquier persona normal con los pies sobre la tierra.

Mujerhoy: Sé que de niña solía vestirse de punta en blanco para ver los Goya por la tele...

Aura Garrido: Sí, sí, yo era muy de disfrazarme. Y me atrevía a soñar con todo, era muy atrevida. Para otras cosas era ultratímida, pero en soñar no tenía ningún problema.

Mujerhoy: Además de reconocimiento, ¿qué le ha dado su personaje del Ministerio del Tiempo?

Aura Garrido: Muchísimas cosas. He aprendido mucha historia porque, para poder preparar los capítulos, teníamos que averiguar mucho más que lo que ponía en el guión. Es una serie que estimula la curiosidad, que empuja a apasionarte por conocer, por aprender y eso es muy bonito. Y me parece importante que esté en la televisión pública, que se potencien desde ahí las ganas de ahondar en las cosas u cuestionártelas.

Mujerhoy: ¿Con qué criterios elige unos papeles y descarta otros?

Aura Garrido: ¿Sabes qué pasa? Que en este país no tenemos la capacidad de decir que sí o que no tan fácilmente, no hay tanto trabajo, somos muchos y los salarios no tienen nada que ver con los de, por ejemplo, Estados Unidos. A no ser que llegues a un punto en tu carrera en la que te llegan guiones de continuo, cosa que es muy rara, y te ofrezcan los papeles sin prueba, cosa que tampoco es común.

Cada vez me siento más libre para alzar la voz y las mujeres que tengo alrededor también". aura garrido

Mujerhoy: ¿Asusta hacer papeles tan arriesgados como el de 'La piel fría'?

Aura Garrido: Asusta, pero me gusta forzarme a salir de mi zona de confort. Otra cosa me aburre. Yo soy de aburrimiento fácil, siempre quiero probar cosas nuevas, llevarme a mis límites y ponerme a prueba, investigar a gente que no se parece a mí. Como yo me lo planteo, este trabajo tiene mucho de investigación, y me gusta muchas veces más la investigación del personaje que luego el trabajo en sí.

Mujerhoy: Se habla de usted como de un referente de la nueva generación de actrices. ¿Impone mucho ese respeto que se ha ganado entre los críticos?

Aura Garrido: ¡Lo dudo! Creo que estas cosas van por oleadas; de repente me ha tocado a mí porque he hecho una serie determinada que ha gustado mucho, pero mañana lo dirán de otra.

Mujerhoy: ¿Se ve a usted misma como esas actrices mayores que suben cada noche a los escenarios, con su pelo blanco y sus arrugas?

Aura Garrido: Ahora mismo, desde mis 28 años, te digo que sí, que me encantaría, pero cuando llegue a esa edad, ¡ya te lo contaré! Admiro muchísimo a actrices como Concha Velasco porque tienen una fuerza, una energía y una capacidad dignas de elogio, con lo duro que es el teatro. Me parece un esfuerzo titánico para cualquiera, así que para una persona de su edad me parece admirable y sobrehumano casi.

Mujerhoy: Ahora que las que las mujeres nos atrevemos a alzar la voz. ¿Empieza a quedar atrás la tiranía de la imagen?

Aura Garrido: Yo cada vez me siento más libre con respecto a eso y la gente que tengo alrededor también. Sin embargo, cuando vas un poco más allá de tu círculo, te das cuenta de que hay gente que está viviendo la experiencia contraria. Obviamente queda todo por hacer, pero yo sí percibo que estamos enfrentándonos a muchas tiranías. Yo al menos cada vez me siento más fuerte y, poco a poco, también un poquito más libre.

Mujerhoy: ¿Sirven más el talento innato o la formación y el estudio?

Aura Garrido: No lo sé, no me atrevo a juzgar a los demás. A mí, la formación me permite investigar sobre mi trabajo y es un espacio seguro en el que puedes probar cosas nuevas y equivocarte sin miedo a que te juzguen y eso afecte a tu carrera. Este es un trabajo en el que nunca vas a dejar de aprender porque tú eres tu propia herramienta y pasas por distintas fases que te permiten percibir la realidad desde distintos prismas. Además, yo soy una persona muy insegura y necesito aprender cosas todo el tiempo. Siento que en realidad no sé nada.

