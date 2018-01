Kim Kardashian anuncia en las redes sociales el nombre de su hija

20 ene 2018

Como todo en el clan Kardashian, las redes sociales son claves y hay que estar muy atento para no perderse detalle de nada... Igual que cuando dio a luz, que la empresaría puso una foto en Twitter que rezaba "She's here", para comunicar el nombre de la que ha sido su última hija no iba a ser diferente.

El pasado viernes, Kim Kardashian colgaba en sus redes sociales (Instagram y Twitter) una foto (usando la misma plantilla que pone siempre para dar noticias de este tipo) donde anunciaba el tan esperado nombre de su hija. Nada menos que Chicago West.

Captura de pantalla del stories de Kim Kardashian anunciando el nombre de su hija. pinit

Desconocemos aún las causas de esta elección, pero lo que sí podemos decir es que se trata de un nombre muy especial para Kanye, que pasó gran parte de su infancia en la ciudad estadounidense de Chicago. ¡Bienvenida al mundo, Chicago West!

