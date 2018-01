Susaba Abaitua: "Me apasionan los retos: ya sea cantar o aprender serbio"

20 ene 2018

Érase una vez, una niña hipersensible y alocada (y lo sigue siendo), que se formó en danza clásica y que intercambió con un profesor de teatro unas lecciones de baile por clases de interpretación. Hoy, para el gran público, Susana Abaitua es la inquietante Ana Saura de la serie 'Sé quién eres', que nos tuvo con el alma en vilo durante 15 episodios y que le ha valido una nominación al premio Feroz a la Mejor actriz de reparto.

Mujerhoy: ¿Cómo está viviendo los días previos a los premios?

Susana Abaitua: Muy nerviosa, pero con muchísimo gusto también. Sé que suena a tópico pero estar nominada me hace tan feliz que solo quiero disfrutarlo.

Mujerhoy: ¿Qué espera que pase después?

Susana Abaitua: No creo que ningún premio te cambie la carrera. En esta profesión solo hay una ley que funciona y es trabajar duro y currar muchísimo cada vez que tengas una oportunidad.

Mujerhoy: ¿Qué la capturó del personaje de Ana Saura?

Susana Abaitua: Las ochocientas mil capas que tiene. Es mil veces más inteligente que yo y me ha exigido muchísimo porque es tan dulce, buena y alegre como maquiavélica y manipuladora.

Mujerhoy: ¿Supo desde el principio que este papel le daría grandes alegrías?

Susana Abaitua: Sí que hubo un punto de consciencia. Como muchas actrices, pensaba: "Ojalá me den la oportunidad de un personaje en el que yo pueda demostrar lo que puedo dar". Ojalá hubiera tantos como cosas interesantes hay para contar desde el punto de vista de una mujer.

Mujerhoy: ¿En qué referentes se mira usted?

Susana Abaitua: Te voy a decir la clásica: Meryl Streep, lo que ha hecho esta mujer a lo largo de su carrera es impresionante. En España admiro mucho a Sonia Almarcha y a Blanca Portillo, por supuesto. Cuando me enteré de que iba a trabajar con ella, casi muero.

Mujerhoy: ¿Cree que empieza a quedar atrás la tiranía de la imagen?

Susana Abaitua: Queda muchísimo por hacer, pero creo que hay mucha gente que empieza a ser superconsciente de la injusticia que supone y yo intento luchar contra ella a través de mis personajes.

Mujerhoy: ¿Ha sentido usted la presión "estética" en los castings?

Susana Abaitua: En el de 'Sé quién eres' sí que tuve la duda de si sería suficientemente guapa: el personaje era una chica que volvía muy loco sexualmente a todo el mundo, tenía ese poder. Pero yo no quería ese tipo de mujer con tacones y escotes. Lo hablamos con el director y dijimos: "Vamos a ir a la realidad. Vamos a dejarnos ya del estereotipo de la mujer sexy".

Mujerhoy: ¿La actriz nace o se hace?

Susana Abaitua: Las dos. Hay que trabajar, somos una herramienta y tenemos que aprender las técnicas. Pero por otro lado es algo con lo que se nace, es una profesión tan jodida que o te apasiona o la dejas.

Mujerhoy: ¿Alguien le dijo alguna vez que eso de ser actriz era una locura?

Susana Abaitua: ¡Yo siempre he estado muy loca! Pero no. En mi familia me han apoyado siempre. Y eso no significa que me subvencionaran. Cuando no he tenido papeles, me he puesto a trabajar en una tienda o lo que fuera.

Mujerhoy: También forma parte del elenco actual de 'La llamada' en su versión teatral. Y canta en directo. ¿No le asustan los desafíos?

Susana Abaitua: Al principio me quería morir. Pero no, creo que no me asusta un reto. ¿Que tengo que aprender serbio? Estupendo. ¿Que hay que cantar? ¡Venga! En la dificultad hay algo que me da adrenalina y que me gusta.

