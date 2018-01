Kylie Jenner acusa al padre de su bebé de engañarla con varias mujeres

24 ene 2018

No corren buenos tiempos para Kylie Jenner, víctima de la persecución de los fotógrafos, espiada por el personal que trabaja en su propia casa y acusada de ignorar a sus fans (ha abandonado sus redes sociales) y solo posar ya para prestigiosas revistas (“Love”) o campañas publicitarias (Calvin Klein). Ahora, sabemos que la nube negra que se cierne bajo sus varias mansiones es aún peor. Parece que Kylie se niega a verse con Travis Scott, el rapero y supuesto padre del bebé que espera. La razón: infidelidad repetida.

'Kylie ha perdido totalmente la confianza en Travis. Ahora mismo, en todo lo que tiene que ver con su lealtad hacia ella, se teme lo peor', ha contado una fuente anónima al portal HollywoodLife.com. 'No tiene la menor idea de lo que él hace cuando no están juntos, que es lo habitual. En realidad, Kylie estaba deseando aprovechar este tiempo de la maternidad cerca de Travis pero, en vez de eso, siente que cada vez están más alejados. Está muy nerviosa, porque no sabe lo que va a pasar con él cuando llegue el bebé'.

Al fondo del nerviosismo de Kylie está, aparentemente, el comportamiento de su novio. Por lo que parece, Scott apareció por sorpresa en casa de Kris Jenner, donde Kylie se ha alojado últimamente. Quería congraciarse con su novia, pero esta la recibió con gritos debido a las noticias de sus infidelidades en serie. Una de ellas, además, con una de sus amigas. 'Ahora mismo solo quiere estar sola. No quiere a su alrededor a nadie más que su madre y su mejor amiga, Jordyn Woods', relata la misma fuente. Pobre Kylie. Otro disgusto en el amor justo en el momento de su mayor felicidad. ¿Logrará hacerse perdonar Travis?