Kim Kardashian quiere otro bebé de su madre subrogada

25 ene 2018

La megamillonaria estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' y tantos otros negocios ya está pensando en repetir experiencia de maternidad subrogada, y con la misma madre que portó a su recién llegado bebé. Lo cuenta la revista estadounidense “People”, citando una fuente anónima pero muy próxima a la familia (lo habitual).

'Antes incluso de que Chicago naciera, Kim ya hablaba sobre la posibilidad de que la madre que había subrogado trajera un segundo bebé. Está tan feliz con todo el proceso y tan encantada con la madre... Incluso el habitualmente circunspecto Kanye West hizo buenísimas migas con su marido en la sala de partos', explica la revista.

Está claro que tener una familia numerosa es importante para Kim, ya que ella misma ha formado parte de una. No esta claro que vaya a llegar a los seis hijos que tuvo su madre, Kris Jenner, pero seguramente sí que a los cuatro que ahora mismo tiene en la cabeza. 'Definitivamente, Kim quiere más niños. Ahora mismo está feliz con su familia de cinco, pero quiere aumentarla todo lo que pueda'.

Lo cierto es que la mas famosa de las Kardashians se ha congratulado ampliamente en su 'website' acerca de la buenísima experiencia que ha resultado finalmente la subrogación. Además, el no haber podido concebir ella misma, le permite hacer posados imposibles como el que la vistió con un vestido blanco totalmente transparente en Malibú. Más desnuda, imposible.