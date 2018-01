25 ene 2018

Las actrices de 'Juego de Tronos', sobre todo las más jóvenes, han vivido una experiencia casi de cero a cien: han pasado del anonimato del montón de aspirantes a verdaderas estrellas. De todas ellas, Maisie Williams (Arya Stark) puede ser de las más queridas del reparto, pues su personaje sufre mutaciones de todo tipo, muy difíciles de encontrar en otros personajes femeninos. Williams sabe que ha tenido suerte con Arya, pero ahora comienza a darse cuenta de que, quizá, su futuro no esté a la altura de su primer gran papel.

En una entrevista concedida al periódico 'The Irish Times', Maisie Williams ha confesado que cree que lo tendrá muy difícil en Hollywood debido a su físico, diferente al de las estrellas jóvenes que habitualmente obtienen los mejores papeles. Al final, el éxito de 'Juego de tronos' no le asegura ninguna carrera precisamente por el monopolio de la belleza única que suelen presentar las grandes producciones.

'Es ahora cuando estoy empezando a darme cuenta de a qué tipo de personajes podré acceder dado el físico que tengo. Es una industria muy superficial. Y yo no me parezco en nada a las actrices que consiguen los papeles que están, en fin, sexualizados. No me malinterpretes. Me impresionan totalmente las actrices de primera fila de Hollywood. Me encantan asombrarme con la increíble belleza de esas mujeres. Pero creo que es triste que solo podamos admirar un tipo de belleza en la pantalla'.