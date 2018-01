26 ene 2018

Quienes pensaban que el movimiento #MeToo podía venirse abajo en cuanto las actrices dejaran hablar de él, quizá estaban en lo cierto: las mujeres de Hollywood no dejan de referirse a este asunto, empeñadas en que los casos de abuso y acoso y la brecha labora desaparezcan, al menos, en la industria del cine. Tal es la trascendencia que tienen sus discursos y denuncias, que la Academia del Cine estadounidense está haciendo todo lo posible para que en la inminente ceremonia de los Oscar no se cuele ningún presunto acosador. La vigilancia es máxima.

El primer damnificado de esta nueva actitud de tolerancia cero ante la violencia sexual en Hollywood ha sido James Franco, protagonista de la aclamada “The Disaster Artist”. Justo después de llevarse a su casa un Globo de Oro al mejor actor de comedia, premio que agradeció con un pin de Time'sUp en la solapa, varias mujeres le acusaron de utilizar su poder para forzarlas a mantener relaciones sexuales. De hecho, Scarlett Johansson le pidió públicamente durante la pasada manifestación conmemorativa de la primera Marcha de las Mujeres que le devolviera el pin que lució, en calidad de aliado del movimiento.

Ahora, es Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, el que ha sido retirado de la circulación de los premios como medida preventiva. Tradicionalmente, el premiado como Mejor Actor el año anterior presenta el Oscar a la Mejor Actriz en la ceremonia de los Oscar. Sin embargo, dadas las acusaciones de acoso por parte de dos mujeres del equipo de rodaje de la película “I'm Still Here”, Affleck no aparecerá. La versión oficial asegura que ha sido el mismo actor el que ha renunciado a su privilegio, “porque no quiere que el foco se distraiga de lo que ha de ser importante en ese momento, que son las interpretaciones de las actrices”.