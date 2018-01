Solo Adele podría vestirse así para saludar a Celine Dion

29 ene 2018

Solo una estrella muy, muy grande, realmente refulgente, tiene detalles como el de Adele. En un mundo en el que los egos cotizan al alza y donde todo el mundo se dice fan de todo el mundo de manera casi mecánica, la cantante británica demuestra que hasta la más famosa de las famosas puede seguir siendo, en el fondo, una fan. De hecho, se presentó en un concierto de Celine Dion vestida con un suéter de Celine Dion. ¿Se puede ser más guay?

“Reina Celine, ¡qué concierto! Uno de los mejores que he visto en toda mi vida. Gracias por el cariño con el que tratas a tu público y por tu sentido del humor loco. Feliz año, lady x”; escribió Adele en su perfil de Instagram, bajo una foto del famosos suéter del merchandising de Dion. Seguramente tendrán que fabricarlo masivamente ahora que Adele se lo ha puesto.

La cantante de “Titanic” no podía estar más contenta con la visita de Adele. De hecho, hizo público su agradecimiento gracias también a Instagram, en una texto bajo la foto de ambas. “He pasado un par de semanas duras. Como muchas otras personas, he pasado por el virus de la gripe y un resfriado. Pero ahora ya me siento mucho mejor. No he podido cumplir con toda mi agenda de conciertos, pero me encantó que Adele viniera a uno de ellos. ¡La quiero tanto!”. Esto tiene pinta de amigas para siempre.

