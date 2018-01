Gigi y Bella Hadid, unidas hasta en la desnudez

31 ene 2018

Que las hermanas Hadid ocupan una portada no es ya noticia. Por algo son dos de las modelos más solicitadas de la industria de la moda ahora mismo. Sin embargo, en esta ocasión la sorpresa aguarda en el interior del número de marzo de la edición británica de la revista “Vogue”, donde amabas aparecen sentadas en el suelo y entrelazadas, desnudas como su madre las trajo al mundo. La fotografía es de Steven Meisel.

Gigi, de 22 años y Bella, de 21, aparecen totalmente perfectas, con un maquillaje suave y el pelo con apariencia mojada, en una fotografía en blanco y negro. Sin embargo, ha sido Yolanda Hadid, la madre de la pareja, la que ha explicado que es Gigi la que se muestra especialmente protectora con Bella y acepta acompañarla siempre que puede. “Ella es una de las pocas personas por las que puedo llegar a ponerme agresiva”, ha confesado en alguna ocasión Gigi. “Estoy tan orgullosa... Haría lo que fuera por ella”:

Para la madre de ambas, su lazo especial tiene que ver con la manera en que ha procurado criar a sus tres hijos (el tercero es Anwar, también modelo, de 18 años). Yolanda Hadid reveló a la revista “People” algunos de los argumentos que aún utiliza con sus retoños para que no dejen de tener los pies en el suelo. “¿Qué vais a hacer con esta plataforma que Dios os ha permitido traer? No todo es colgar 'selfies'.... Me gustaría que fuerais buenos seres humanos que se preocuparan por cambiar el mundo a mejor”. Y también: “Este es un negocio superficial. La ropa y las tendencias vienen y se van. Pero lo que siempre me permitirá estar orgullosa de mis niños es que, sobre todo ahora que tienen éxito, son respetuosos y educados con todo el mundo”. Consejos diez de madre diez para hijas diez.

¿Sabías que Gigi Hadid es Géminis? Consulta su horóscopo

¿Sabías que Bella Hadid es Libra? Consulta su horóscopo