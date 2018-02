Isabel Coixet: "Siempre me han acusado de que en mis películas se lloraba mucho para minimizarlas"

3 feb 2018

La vida de Isabel Coixet (Barcelona, 1960) transcurre a un ritmo endiablado. Aún tiene pendiente el estreno internacional de La librería en el próximo Festival de Berlín y ya prepara el rodaje de 'Elisa y Marcela', su película basada en el primer matrimonio homosexual que se celebró en España en 1901. Eso sin dejar de lado documentales con compromiso social, cortos, anuncios y artículos periodísticos en los que se expresa sin autocensurarse y que corren como la pólvora por la red.

Su pasión por contar historias se la inocularon sus padres –“El mismo día de su boda fueron al cine”, cuenta– y se hizo realidad cuando comenzó a ver el mundo a través de la cámara Super 8 que recibió por su Primera Comunión. Casi medio siglo después, Coixet es uno de los grandes de la historia del cine español.

Mujerhoy: 2017 ha sido un año intenso: La librería ha recibido 12 nominaciones a los Goya y usted se ha convertido en una respetada voz en contra del proceso soberanista catalán. Isabel Coixet.

Isabel Coixet: Ha sido un año muy raro y de sentimientos encontrados; esa dinámica de insultos y abrazos te despista mucho y no sabes muy bien dónde estás. Es curioso que solo por decir lo que opinas se desaten esas reacciones, pero sentía la obligación de expresarme; me habría arrepentido si no. Y La librería me ha dado muchas más alegrías de las que esperaba. Yo pensaba que no le gustaría a nadie. Me costó años levantar el proyecto y ha conectado en un nivel muy profundo con la gente. Muchas personas, como me ocurrió a mí, se han sentido muy cerca de la protagonista. Eso me hace muy feliz. Además, la crítica ha sido unánime y la ha puesto fenomenal. ¡Por una vez!

Mujerhoy: Suelen criticarla afirmando que su cine es “para mujeres”.

Isabel Coixet: Siempre se me ha acusado de que en mis películas se lloraba mucho con la única intención de minimizarlas y situarlas en un gueto de mujeres con sentimientos a flor de piel. Lo acepto con resignación. ¿Cine de mujeres? Pues bueno, somos un poquito más de la mitad del planeta. Pasa prácticamente en todos los sectores de la cultura. Mira lo que ha costado que a Jane Austen la consideren una autora a la altura de Henry James o de sus contemporáneos.

Mujerhoy: ¿Por qué es tan difícil encontrarse con mujeres directoras de cine cuando se trata de un sector aparentemente progresista?

Isabel Coixet: Llegará el día en que ya no tengamos que hablar de esto, pero no lo veo cercano. El cine es un club de chicos: ellos toman las decisiones y se reparten los presupuestos, mientras nosotras tenemos que pasarnos el día reclamando lo que nos corresponde. Eso es agotador. Me gustaría que, más que protestar, se analizara lo que ocurre y se tomaran medidas concretas. La situación en Estados Unidos e Inglaterra es peor. Allí aún hay menos directoras que aquí, y yo he vivido faltas de respeto fundamentales en el terreno laboral. Hoy, en el mundo del cine hay una supremacía masculina, blanca y anglosajona.

Mujerhoy: ¿Qué supone ser un referente para las jóvenes aspirantes a directoras de cine?

Isabel Coixet: Me encanta ir a dar charlas a las escuelas de cine y que los estudiantes, chicos y chicas, me bombardeen a preguntas. Es una parte muy gratificante de mi trabajo.

Mujerhoy: Han pasado 28 años desde su primera película, Demasiado viejo para morir joven. ¿Cómo ha sido el viaje hasta ahora?

Isabel Coixet: Como una montaña rusa; con momentos de pensar que has logrado algo con lo que la gente ha conectado y otros de darte golpes contra la pared y venirte abajo; y también de pelear muchísimo. Creo que es el sino de todos los directores. Pero, a pesar de todo, lo único que pido es seguir rodando.

