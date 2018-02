Inmaculada Salomón: "La disciplina va con el pack desde que tienes ocho años"

4 feb 2018 guillermo espinosa

Aptitud, tesón, ambición. Estas tres palabras podrían definir lo que esta madrileña ha logrado desde que, con apenas ocho años de edad, ingresara en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid empujada por una profesora del colegio, que “alertó” a sus padres de las condiciones de la niña. En sus años de conservatorio brilló y, aunque allí intentaron orientarla hacia el ballet clásico, siempre supo que lo suyo era la danza española. “Siempre me ha tirado más lo racial, esta danza que permite evidenciar la pasión, porque soy una mujer muy apasionada”, asegura.

Su gran escuela ha sido siempre este Ballet Nacional de España, donde se formó y donde, en 2016, fue aupada a primera bailarina. “Empecé desde abajo, como una más del elenco, a los 18 años, y lo flipé. Trabajaba codo con codo con grandes figuras. Son ellas las que han nutrido mi carrera”. Y aunque reconoce que “ser primera bailarina es ser la figura de los niños que aman la danza y hay que asumir esa responsabilidad”, prefiere quitarle hierro al tema de la disciplina: “Va con el pack desde que tienes ocho años. Este trabajo no es un regalo, estás porque quieres estar. Todo pasa cuando te das cuenta de que no solo estás haciendo lo que quieres sino que además es algo maravilloso”, zanja.

Inmaculada también apunta al crecimiento personal como fuerza motora: “Notas cómo evoluciona tu interior, cómo aprendes a encajar las cosas, a interiorizarlas, a transmitirlas... Para estar donde estoy, he tenido que ordenarme bastante por dentro”. Eso incluye una visión sobre lo que el futuro puede traer, que en la danza siempre se traduce en cierta incertidumbre: “He pasado mucho tiempo de mi vida muy agobiada, con mucha ansiedad, porque no sabes cuándo se va a acabar... Me gustaría no separarme de la danza nunca. Estaré todo lo que pueda, enseñando o coreografiando, pero ahora estoy en mi momento, y quiero disfrutarlo”, afirma.

