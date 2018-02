Itsaso Álvarez Cano: Es bonito que te nominen a un Max, pero no sirve de nada"

4 feb 2018 guillermo espinosa

Con solo siete años, Itsaso era una niña con demasiada energía, así que sus padres la apuntaron a gimnasia rítmica. “Allí descubrí mi amor y pasión por el movimiento”, reconoce ahora. Su formación como gimnasta, sin embargo, duró solo hasta los 13 años, “hasta que crecí, engordé, me cambió el cuerpo y ya no les servía”. Esta navarra decidió entonces continuar en el Conservatorio de Pamplona y, a los 17 años, el Gobierno autonómo la becó para que pudiera seguir sus estudios en la Escuela Martha Graham de Nueva York. “El regalo más grande que pude recibir. Me sirvió para romper mis propios esquemas”

Las calles de Nueva York le inculcaron también una cultura urbana y underground que, nada más llegar a España, con 19 años, le sirvió para entrar en la compañía de Dani Pannullo, el coreógrafo argentino que ha desarrollado el lenguaje de la danza urbana en España. Álvarez Cano fue su primera bailarina y asistente de dirección, y aprendió junto a Pannullo el arte de coreografiar para montar con su pareja, el bailarín Miguel Pérez, su premiado proyecto Zuk Dance Performing Arts. “Es danza contemporánea que hace uso de artes vivas: música, instrumentos y visuales generados en directo por pintores y artistas, hermanados de forma horizontal”.

Al tercer año, la compañía se vio recompensada con dos nominaciones a los premios Max por su segundo espectáculo, Halka. “Es maravilloso que te nominen... pero no vale para nada. Nos ofrecen más trabajo fuera que aquí”. De hecho, pese a su prestigio internacional, también conoce lo duro del negocio. “Las administraciones no terminan de funcionar bien, te obligan a adelantar el dinero de una producción y dejan a mucha gente viviendo en precario”.

