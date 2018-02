En el triángulo Weinstein-Tarantino-Thurman, Uma siempre perdió

7 feb 2018

Cuando Uma Thurman advirtió de que, en cuanto se le pasara la rabia, iba a hablar de Weinstein, escribió un comentario en su Instagram que dio mucho que pensar. “Harvey, y todos tus malvados conspiradores, estoy encantada de que esto vaya tan lento: no merecéis una bala”. ¿Quiénes eran esos malvados conspiradores? Además, la actriz acompañó ese texto con una foto de “Kill Bill”, la película que dirigió Tarantino y produjo Weinstein. ¿Por qué no dijo claramente, si es así, que el director es uno de los tantos que permitieron que “el monstruo Weinstein” infringiera la violencia sexual contra más de 100 actrices?

De momento, Tarantino ha mostrado en sus redes sociales su pesar por el accidente de coche que, por su empeño en que ella condujera y no una especialista, sufrió Thurman en el rodaje de “Kill Bill”. Un accidente que terminó con la amistad de ambos y que se complicó al negarse tanto el director como el estudio a mostrarle la grabación del mismo para poder demandar. Además, Thurman ha contado a “The New York Times” que el director le escupió en la cara en una escena en el que un actor tenía que hacerlo y la estranguló con una cadena en otra en que era, asimismo, estrangulada. Tarantino, sin embargo, no recuerda nada de esto.

A la luz de todas estas “anécdotas”, merece la pena volver a ver las películas de Tarantino con otra luz, al igual que se están repasando las de Woody Allen. “Kill Bill” se recibió como un homenaje a la mujer empoderada. Sin embargo, la objetificación y el trato violentamente salvaje y degradante que merece el personaje de Thurman, está más cerca de la misoginia que del feminismo. Hoy sabemos que Uma fue malherida no solo como personaje, sino también como persona en el rodaje. ¿No dice eso algo acerca de la manera en que era considerada y desgraciadamente “manejada” por el director?