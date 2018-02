“Paul Marciano me agarró los pechos con las manos”

8 feb 2018

Por fin conocemos más detalles sobre el abuso sexual sufrido por Kate Upton a manos de Paul Marciano, fundador de la icónica firma Guess. Upton ha roto su silencio un mes después de anunciar en Twitter que el empresario se había comportado inapropiadamente cuando, al principio de su carrera, fue elegida como modelo de Guess. “No deberían permitirle usar su poder en la industria para acosar a las mujeres sexual y emocionalmente”, escribió en su perfil.

Esta semana, Kate Upton concedió una entrevista a la revista “Time” en la que se explayó mucho más sobre sus encuentros nefastos con Marciano. El acoso comenzó en el primer día de trabajo de la modelo para Guess, una sesión de fotos para la campaña de lencería en julio de 2010.

“Después del primer día de trabajo en la campaña de lencería para Guess, el 25 de julio de 2010, Paul Marciano dijo que quería reunirse conmigo. Tan pronto como llegué al plató con el fotógrafo, Yu Tsai, Paul se acercó directamente a mí, me agarró los pechos con las manos contra mi voluntad y comenzó a palparlos, jugando con ellos literalmente. Cuando le empujé para que me quitara las manos del día, me dijo: 'Me estoy asegurando de que son reales'”.

Paul Marciano ha denegado todas las acusaciones realizadas por Upton en la revista “Time” diciendo que son “absolutamente falsas”. “Nunca he estado a solas con Kate Upton. Nunca la he tocado de manera inapropiada. Y jamás me he referido a ninguna modelo de Guess de esa manera tan denigrante”. La batalla de versiones continúa.