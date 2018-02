Julianne Moore le hizo un “wonder woman” a Alicia Vikander

9 feb 2018

Hoy por hoy, seguramente nadie se atreve a toserle en un rodaje a Alicia Vikander, flamante protagonista de la próxima película de la saga “Tomb Raider” y propietaria de las abdominales más espectaculares de Hollywood. Ya no es una aspirante a la que se le supone ambición y debilidad, sino una estrella por méritos propios capaz de arruinarle la reputación a quien se le ponga por delante.

Hace solo cuatro años, cuando coincidió en el rodaje “Seventh Son” con Julianne Moore, aún no estaba tan fuerte. No había puesto los pies tan firmemente en Hollywood. Fue entonces cuando se le presentó una situación complicada. Más que complicada, incómoda. En una reciente entrevista en la edición estadounidense de “Vogue”, Vikander contó cómo un hombre que estaba en una posición de poder en aquel rodaje empezó a hacer bromas a su costa. A reírse no con ella, sino de ella.

“Yo estaba muerta de vergüenza y seguramente habría optado por tomármelo a broma”, cuenta Vikander. Menos mal Julianne Moore intervino para poner a todo el mundo en su sitio. “Se volvió hacia él, y le dijo: 'Como vuelvas a hacer eso otra vez, saldré de aquí y no volveré nunca más'. Era como: ni se te ocurra volver a decir algo así jamás. Demostró a todo el mundo que ella tenía el poder. Aquello significó muchísimo para mí”.

Es toda una inspiración que las mujeres que tienen poder en los espacios laborales den la cara por aquellas más jóvenes o más en precario que no pueden defenderse. De hecho, ellas son las “wonder woman” de nuestra sociedad, y todo podría cambiar muchísimo si empezaran a suscribir la agenda de las heroínas e iniciaran una cadena de cuidados que nos protegiera a todas.