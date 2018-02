Kate Upton confiesa que Marciano la llamó “cerda gorda”

9 feb 2018

Las revelaciones de la modelos Kate Upton al respecto del acoso sexual y emocional al que la sometió Paul Marciano, fundador de la marca Guess para la que Upton fue modelo, no cesan. Empeoran. Al relato de ayer, en el que revelaba cómo le había agarrado los pechos sin su consentimiento, se suma hoy un encontronazo aún peor.

“Llegó un punto en que me agarró fuertemente por la parte posterior de la cabeza para que no pudiera moverla y comenzó a besarme la cara y el cuello. Me acuerdo que ni me atreví a decirle 'apártate de mí' por miedo a que aprovechara y me metiera la lengua en la boca. Tenía dos opciones: tratar de escabullirme para evitar sus avances o pegar al CEO de Guess. Decidí escabullirme”.

Marciano ha negado en un comunicado todo lo que cuenta Upton y ha jurado que jamás ha estado a solas con la modelo. Sin embargo, el fotógrafo Yu Tsai, encargado de las campañas de Guess por aquel entonces, ha confirmado que todo lo que cuenta es cierto. Incluso recuerda que se ofreció a acompañarla al hotel para evitar que Marciano pudiera seguirla.

El rechazo de la modelo ante los avances sexuales de su jefe le sentaron tan mal a este, que durante la última campaña que fotografió para Guess, en 2011, le llegaron a decir que tenía que abandonar la sesión porque Paul había dicho: “Sacad a esa cerda gorda de mi plató”. Upton, empoderada por el movimiento #MeToo, se atreve a contar ahora lo que antes le hacía sentir culpable. “Paul usaba su poder para hacerme sentir insegura e impotente, pero no voy a dejar que me intimide nunca más. Estos hombres piensan que son intocables, pero los tiempos están cambiado”.