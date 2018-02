Jennifer Aniston abre las puertas de su supermansión

12 feb 2018

No todos los días podemos ver cómo son las casas de las estrellas de Hollywood: lo cierto es que son extremadamente celosas de su intimidad. Sin embargo, Jennifer Aniston ha aceptado mostrar la increíble casa que comparte con su marido, Justin Theroux, y sus tres perros en Bel Air, California.

La portada de la revista que ha entrevistado a la actriz Jennifer Aniston en su mansión de California.

La razón: es una apasionada del diseño de interiores y esta era la ocasión de ocupar la portada de una de las publicaciones más prestigiosas del sector, “Architectural Digest”.

Aniston compró la casa en 2011, se rumorea que por 21 millones de dólares. Para decorar el interior trabajó con uno de las interioristas preferidos por los famosos: Stephen Shadley. El estilo favorito de Aniston tiene más que ver con el zen que con el minimalismo extremo que han impuesto las Kardashian últimamente. Además, Aniston quería preservar el estilo modernista del edificio original, construido por el arquitecto A. Quincy en 1965. Es una casa pensada para vivir y no tanto para encandilar en Instagram.

“Si no fuera actriz, sería diseñadora”; confiesa Jennifer Aniston en la entrevista. “Me encanta el proceso de decorar. Elegir los tejidos y los acabados alimenta mi alma”. Sobre el estilo de su casa, la actriz tenía clara una cosa: “Es importante que sea sexy, pero lo esencial es la comodidad”. Ella lo define como “el viejo mundo se encuentra con el nuevo mundo”. Además, ha confesado que tuvo sus más y sus menos con Theroux a la hora de decorar el hogar: “Él quería involucrarse definitivamente y tuve que dejar que otra voz se escuchara en el proceso de diseño. Aprendí que no se puede decir 'no' como primera respuesta en cualquier negociación”.

