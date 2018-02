Kim Kardashian alucina con su propia minicintura

13 feb 2018

La semana pasada, Kim Kardashian subió el vídeo inaugural de su club de lectura a su app. Sin embargo, el tema de conversación no fue precisamente la lectura. En realidad, no hablaron del libro elegido para comentar, “Embraced by the Light”, de Betty J. Eadie. Gracias a los comentarios de Kourtney, invitada al club, de lo que se habló fue de la cintura de Kim.

“Ahora mismo no puedo tomarme en serio tus caderas”, le espetó Kourtney a su hermana. “¿Cómo puede ser tu cintura tan estrecha y tus caderas tan grandes?”. Entonces, Jen Atkin, peluquera e íntima de Kim, aprovechó para preguntarle por sus medidas. Y Chrissy Teigen, invitada al club, se atrevió a calcularle 58 centímetros. La interesada y superobservada Kardashian las sacó de dudas: 61 centímetros.

“En mi vida he tenido 61 centímetros de cintura”, explicó Kim maravillada consigo misma. Entonces le preguntaron cuántos centímetros tenía de cadera: 99. Su espectacular silueta de reloj de arena se debe, sin duda, a su entrenamiento diario con Melissa Alcantara. La entrenadora explicó a la revista “People” que Kim le pidió “más músculos”.

“Kim Kardashian quiso que trabajáramos para definir y acentuar piernas, brazos y abdominales. Pero, sobre todo, me dijo que amaba su cuerpo y amaba sus caderas, y no quería perderlas. No quería estar más delgada. Quería sentirse fuerte y musculada”. Y lo ha conseguido.

