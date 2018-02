Esto opina Lionel Richie de Scott Disick, el novio de su hija

19 feb 2018

Hace ya algunos meses que Scott Disick, 34 años, el padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian, dio el campanazo al empezar un romance con Sophia Richie, de solo 19 años. La preocupación familiar y global no tenía que ver solamente con la diferencia de edad, sino con la mala fama de Disick, cuya relación con el alcohol y las drogas ha sido ampliamente documentada en “Keeping Up with the Kardashians”.

En una entrevista concedida al periódico “The Daily Telegraph”, Lionel Richie, el mítico cantante ganador de un Grammy de 68 años, se refirió por primera vez al novio de su hija pequeña Sophia, más conocido como Lord Disick. 'Ella tiene 19 años. Cuando tienes 19 crees que lo sabes todo. ¿Va a ser esta relación para toda la vida? No lo sé. De momento, me lo tomo solo como una fase que me voy a limitar a observar desde el rincón sin hacer mucho ruido'.

Lionel Richie reconoció que no puede decir nada malo ni bueno de Scott Disick, ya que 'prácticamente no le conozco'. Aunque sí afirmó lo siguiente: 'Cuando te pasas el día dando vueltas alrededor del mundo, ¿quien sabe lo que estás haciendo? La maquinaria de las Kardashian está muy bien engrasada. No sé realmente qué pensar. Le dije a Sophia que no tengo opinión. He decido continuar con mi optimismo y seguir adelante'.