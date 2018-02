El rival 'más fuerte de Kim Kardashian es... ¡su peluquero!

20 feb 2018

Todas las fans de “Keeping Up with the Kardashians” sabemos que hay una cosa que vuelve totalmente loca a Kim Kardashian: que le roben protagonismo. De hecho, cuando se vio claro que Kylie iba a convertirse en la Kardashian de la generación 'millenial', su hermana mayor no supo qué hacer para inspirarse o directamente copiarle su estilo. Kim está acostumbrada a ser el centro del universo desde niña, y no se hable más.

La persona que amenaza ahora mismo la centralidad de Kim en el foco de atención no es otra diva televisiva ni ninguna de sus hermanas ni la mismísima Primera Dama, sino su propio peluquero. Se llama Chris Appleton, y hace girar cabezas allí por donde pasa de lo guapo y guapo y guapo que es. Appleton lleva ya 13 años poniendo a punto los cabellos de las estrellas de Los Ángeles, pero solo cuando conoció a las Kardashians se convirtió él mismo en una estrella. Y con razón.

Desde que Kim le descubriera, su caché ha subido como la espuma, y ya trabaja con Katy Perry, Rita Ora, Ariana Grande o Jennifer Lopez, quien reconoce que Chris Appleton es uno de sus confidentes de cabecera. Chris fue quien tiñó de platino a Kim y le cortó el pelo a Ora de cara a los Oscar, y el éxito de sus 'looks' es tal, que necesita un agente que coja las citas de tanta famosa y trate de encajarlas a todas en su agenda.