Lindsay Lohan urge a Trump, Putin y Angelina Jolie a reunirse

20 feb 2018

Compartir en google plus

Lindsay Lohan no deja de sorprender con sus ocurrencias, ambiciosas hasta para una actriz de Hollywood famosa globalmente. En su última entrevista, publicada en el diario británico 'The Independent', exhorta a sus compatriotas estadounidenses a apoyar masivamente al presidente Trump. 'Si no puedes derrotarle, únete a él', razona la actriz. Su repentino interés en mostrar simpatía por su Presidente tiene que ver con sus visitas a los campos de refugiados sirios en Turquía y su deseo de ayudarlos a encontrar acomodo en países de acogida o a volver a su país de origen.

'Creo que sería muy positivo para Estados Unidos mostrar que se preocupan y que apoyan a estas personas. Por eso quisiera conseguir que Donald Trump visitara los campos y experimentara por sí mismo lo que significa vivir en ellos. Además, si viera la ayuda que les está proporcionando Turquía, se daría cuenta de lo mucho que podría colaborar él también en su bienestar', explicó Lohan con una candidez aplastante.

Sin embargo, su ingenuidad aún encontró mayor territorio en el que desplegarse. A la pregunta de quién sentaría a la mesa para solventar esta crisis internacional, la guerra más desoladora que hemos vivido en lo que llevamos de siglo, Lohan señaló al siguiente grupo: su compañera de reparto en 'Chicas malas', Rachel McAdams, Donald Trump, Vladimir Putin, Brad Pitt y Angelina Jolie. Hay que quererla.